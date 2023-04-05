Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.010,24
ALTIN
1.253,56
DOLAR
19,25
STERLİN
24,18
EURO
21,21
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Devlet Resim ve Heykel Yarışması, resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, 4 kategoride gerçekleştirilecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 10:59
2 Okunma
76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

ANKARA AA- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması, bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edildi.

Görsel sanatlar alanında eser veren sanatçıların desteklenerek, sanat dünyasına yeni eserlerin kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül arasında "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler, internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine yönlendirilerek, başvurularını yapabilecek.

Yarışma resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere, 4 ayrı kategoride düzenlenecek.

Yarışmanın para ödülü 420 bin lira olacak.

Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya 25'er bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de 3'er bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
6ncısı Düzenlenecek Devlet Resim Ve Heykel Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAYBETTİĞİ EŞİ,  CAN’I İÇİN 4 KİTAP YAZDI
KAYBETTİĞİ EŞİ,  CAN’I İÇİN 4 KİTAP YAZDI
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı
Karsu 11 Nisan’da Zorlu PSM’de
Karsu 11 Nisan’da Zorlu PSM’de
“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı
“Yüz Yüze” sohbetler Küçükçağlayan’ı ağırladı
Flamenko- Caz’ın yeni starı Antonio Lizana 7 Nisan’da CRR’de!
Flamenko- Caz’ın yeni starı Antonio Lizana 7 Nisan’da CRR’de!
“Godot Geldi” Şehir Tiyatroları’nda
“Godot Geldi” Şehir Tiyatroları’nda
İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi
İki kültür mirası daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listelerine aday gösterildi
İshak Paşa Sarayı'nın kapanış saati uzatıldı
İshak Paşa Sarayı'nın kapanış saati uzatıldı
EBRU'YLA KEŞFET
EBRU'YLA KEŞFET

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi