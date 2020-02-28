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74 Bartın

Hande Hamdiye Ağırman'ın, "74 Bartın" şiiri...

28 Şubat 2020 Cuma 12:36
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74 Bartın

74 Bartın

Karadeniz'in Batı Bölümünde yer alan,

Tabiat, dağ ve yayla turizmi açısından,

büyük önem arz eden Bartın, şirin bir ildir.

Şehre gemiyle ulaşım imkanını sunan,

Türkiye'de deniz trafiğine usturuplu,

tek dere olma özelliğini taşıyan,

Bartın Irmağının kıyısında konumlanan,

küçük fakat değerleri ile yüce olan,

Bartın, kendine has bir şiveye de sahiptir.

Antik çağda Parthenios adıyla anılan,

Karadeniz'in tüm özelliğini yansıtan,

yaşanabilir kent niteliğini taşıyan,

Amasra kalesi ile Bartın Kent müzesi,

özelliklerini koruyan Ahşap Evleri,

Yeşilliği, ormanları, güzel tabiatı,

İnkum, Mugada, Çkaraz gibi hijyen plajları

vb. unsurlarıyla bir tatil kenti olan Bartın,

doğa yürüyüşleri içinde idealdir.

Her iki taraftan liman görevini gören,

bağımsız iki adaların ortasında kalan,

Amasra ilçesi, 3000 yıllık tarihe sahiptir.

Hande Hamdiye Ağırman

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
74 BartınBartınHande Hamdiye Ağırman
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