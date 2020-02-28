74 Bartın
Karadeniz'in Batı Bölümünde yer alan,
Tabiat, dağ ve yayla turizmi açısından,
büyük önem arz eden Bartın, şirin bir ildir.
Şehre gemiyle ulaşım imkanını sunan,
Türkiye'de deniz trafiğine usturuplu,
tek dere olma özelliğini taşıyan,
Bartın Irmağının kıyısında konumlanan,
küçük fakat değerleri ile yüce olan,
Bartın, kendine has bir şiveye de sahiptir.
Antik çağda Parthenios adıyla anılan,
Karadeniz'in tüm özelliğini yansıtan,
yaşanabilir kent niteliğini taşıyan,
Amasra kalesi ile Bartın Kent müzesi,
özelliklerini koruyan Ahşap Evleri,
Yeşilliği, ormanları, güzel tabiatı,
İnkum, Mugada, Çkaraz gibi hijyen plajları
vb. unsurlarıyla bir tatil kenti olan Bartın,
doğa yürüyüşleri içinde idealdir.
Her iki taraftan liman görevini gören,
bağımsız iki adaların ortasında kalan,
Amasra ilçesi, 3000 yıllık tarihe sahiptir.
Hande Hamdiye Ağırman
Önce Vatan Gazetesi