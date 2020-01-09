73 Şırnak

Efsanelerin kenti ve Şehr-i Nuh adıyla

dünyanın her köşesine ününü duyuran,

Güneydoğu Anadolu'nun en doğusunda

ve Dicle'nin güzel bir bölümünde yer alan

Şırnak, dün kadar bugün de tarih ile doğa

ve çok varlı kültür turizmi dolayısıyla

her zaman ziyaretçi akınına uğrayan,

bir kenttir; Türkiye'nin zengin topraklarında.

***

Tarihsel geçmişi Hz. Nuh Tufanı'na dayanan;

görkemli Cudi Dağı ile Kasrık Boğazı,

antik kent, mağarasıyla da ünlüdür Şırnak.

Ulaşım açısından ergonomik bir yere,

doğayla iç içe duru bir kent kimliğine,

insanlara sunduğu asırlardan bu yana

bir arada yaşam, kardeşlik coğrafyasına,

oldukça eski bir geçmişe sahiptir Şırnak.

***

Hz. Nuh Türbesi gibi değerli varlıklarını,

tarihini ilk günkü gibi koruyor Şırnak.

Birçok ünlü medeniyete başkentlik yapan,

içinde pek çok tarihi eser barındıran,

oldukça temiz bir doğaya sahiptir Şırnak.

Hz. Nuh Peygamberine ait olan büyük tufan

olayı Cudi Dağında noktalandığından

bütün dünya fertlerinin 2. beşiğidir Şırnak.

Hande Hamdiye Ağırman