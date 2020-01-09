73 Şırnak
Efsanelerin kenti ve Şehr-i Nuh adıyla
dünyanın her köşesine ününü duyuran,
Güneydoğu Anadolu'nun en doğusunda
ve Dicle'nin güzel bir bölümünde yer alan
Şırnak, dün kadar bugün de tarih ile doğa
ve çok varlı kültür turizmi dolayısıyla
her zaman ziyaretçi akınına uğrayan,
bir kenttir; Türkiye'nin zengin topraklarında.
***
Tarihsel geçmişi Hz. Nuh Tufanı'na dayanan;
görkemli Cudi Dağı ile Kasrık Boğazı,
antik kent, mağarasıyla da ünlüdür Şırnak.
Ulaşım açısından ergonomik bir yere,
doğayla iç içe duru bir kent kimliğine,
insanlara sunduğu asırlardan bu yana
bir arada yaşam, kardeşlik coğrafyasına,
oldukça eski bir geçmişe sahiptir Şırnak.
***
Hz. Nuh Türbesi gibi değerli varlıklarını,
tarihini ilk günkü gibi koruyor Şırnak.
Birçok ünlü medeniyete başkentlik yapan,
içinde pek çok tarihi eser barındıran,
oldukça temiz bir doğaya sahiptir Şırnak.
Hz. Nuh Peygamberine ait olan büyük tufan
olayı Cudi Dağında noktalandığından
bütün dünya fertlerinin 2. beşiğidir Şırnak.
Hande Hamdiye Ağırman
Önce Vatan Gazetesi