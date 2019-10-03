7/24 360° Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Evi Açıldı...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Kanseri yenen kişilerden ve yakınlarından kurulu olan dernek; süreci yaşarken edindikleri tecrübeleri, mesleki bilgilerini ve hayat tecrübeni birleştirerek; sevgi, katkı, moral, motivasyon ve yaşam gücü içeren destek projelerini gerçekleştiriyor.



Dernek Başkanı Gülçin Dilek Gürbüz açılışa dair şu bilgileri aktardı: Hastanelerin Pediatri Servisinin, Hematoloji ve Onkoloji Bölümünde çocuk kanseri tedavisi gören hastalara yönelik projeler yapıyoruz. Çocuk kanserinin yanı sıra diğer kanser tiplerini yaşayan hastalara da talep doğrultusunda ‘YAŞAM GÜCÜMÜZLE YANINIZDAYIZ’ sloganı ile destek veriyoruz.



YAŞAM GÜCÜ Gönüllüleri Derneği olarak bilmekteyiz ki; tıp bedeni ve psikolojiyi tedavi ederken, destekleyici yöntemler ve farkındalık uygulamaları ile de ruh tedavi edilmelidir. Kanser tanı ve tedavisi sırasında sevgi, moral, motivasyon ve yaşama azmi en az tedavi kadar önemlidir. Hastalığı yaşarken hayatta kalma çabası, ölüm korkusu, hastalığa direnç, ekonomik durumun telaşı, teşhis ve tedavi sürecinde yaşanan travmalar ile birlikte ertelemeler veya doğru bilinen yanlışlıklar yapıldığını gördük. Büyükler, kendini bir şekilde ifade etmenin yolunu bulsa da; çocukların, bu süreci daha sıkıntılı yaşadığına şahit olduk. Ailelerin koruma içgüdüsü ile çocuklarına karşı edindiği davranış biçimini izledik. Süreci nasıl anlattıklarına veya anlatmadıklarına şahit olduk. Çocukların yapılan yanlışlar karşısında nasıl mağdur olduklarını gözlemledik ve süreci yaşayan kişiler olarak çocuklara öncelik verdik. Tecrübelerimizi hizmete dönüştürmek için 2013 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıktık ve 2015 yılında dernekleştik. Süreci yaşamış kişiler ve yakınları olarak süreci yaşayanlara destek olmanın, yaşamayanlarda farkındalık yaratmanın bilinci ile birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.



Hastanelerin Pediatri Servislerini hediyelerimiz ile birlikte sürekli ziyaretlerimiz devam etmektedir. Ayrıca her yıl gıda desteği, giysi desteği, kırtasiye desteği, hediye şenliği, piknik, gösteri ve konser, kurumlarda/okullarda ve birçok yerde farkındalık seminerleri, tasarımı ve içeriği derneğimize ait halk dilinde hazırlanmış A dan Z ye kanser sürecini anlatan Görsel Farkındalık Yayınlarımız, basic koçluk içeren duygusal termometre, 2016 yılından beri devam eden maske projesi ve hastanelerde bedelsiz dağıttığımız amigurumi maskotlar ve bezbebek maskotlar, pijama/yastık kılıfı desteği, kitap projeleri, bale/müzik projesi, destek yürüteç ve baston projesi, hastanede yapılan moral ve motivasyon içeren hobi etkinlikleri, hastanelerde canlı müzik içeren destek projeleri, tablet projesi, resim sergisi, personelin talebi doğrultusunda hastane çalışanları için enerji seansları gibi birbirinden farklı projelere imza atmaktayız. 2019 yılında başlattığımız 7/24 360° Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Evi Projesi ve gönüllü olarak 2013 yılından beri bizzat devam ettiğim (hastanelerde yatarak tedavi olanları kapsayan) Yaşam ve Enerji Koçu desteği projelerimiz bulunmaktadır.





7/24 360° Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Evimizi tanımak ve imkanlarından faydalanmak isterseniz; bekleriz. Kanser tedavi sürecinde ve sonrasında, birçok hizmet ile hem çocuğa hem de ailesine yepyeni bir açıyla hizmet eden ve sürecin getirdiği travmalara, yoksunluklara destek veren bir ev açtık…Bütüne en yüksek faydayı sağlaması ve tüm hastaların şifalanması dileği ile…diyerek konuşmasını tamamladı...