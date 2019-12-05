72 Batman
Anadolu'nun Doğu'su ile Güney'ini
karayolu ile Orta doğuya bağlayan,
Dicle Nehri'nin uçan kanatlarıdır Batman.
İl Merkez İlçenin kurulu olduğu alan
Raman'la Garzan Çayları arasında kalan
Aydınlık dağları ile çevrilidir Batman.
Bugün modern bir kent profilini çizen Batman,
Daha Orta Çağdaki Coğrafi konumunu
ve o dönemin medeniyetini koruyan,
tarih izleriyle de ilgi çeken bir kenttir.
Tüm seyyahların gezi notlarında yer alan
Her zaman övülmüştür gezginler tarafından
Görkemiyle Dicle'nin kıyısında yer alan
bir zamanlar ilim ve kültür merkezi olan
eğitim kurumlarıyla tanınan Hasankeyf,
dünyanın ilgi odağıdır her bakımından.
Yılın tüm mevsimlerinde turist ağırlayan
yetkin bir saf tabiatın merkezidir Batman.
Hande Hamdiye AĞIRMAN
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