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72 Batman

72 Batman

05 Aralık 2019 Perşembe 11:32
5 Okunma
72 Batman

72 Batman

Anadolu'nun Doğu'su ile Güney'ini

karayolu ile Orta doğuya bağlayan,

Dicle Nehri'nin uçan kanatlarıdır Batman.

İl Merkez İlçenin kurulu olduğu alan

Raman'la Garzan Çayları arasında kalan

Aydınlık dağları ile çevrilidir Batman.

Bugün modern bir kent profilini çizen Batman,

Daha Orta Çağdaki Coğrafi konumunu

ve o dönemin medeniyetini koruyan,

tarih izleriyle de ilgi çeken bir kenttir.

Tüm seyyahların gezi notlarında yer alan

Her zaman övülmüştür gezginler tarafından

Görkemiyle Dicle'nin kıyısında yer alan

bir zamanlar ilim ve kültür merkezi olan

eğitim kurumlarıyla tanınan Hasankeyf,

dünyanın ilgi odağıdır her bakımından.

Yılın tüm mevsimlerinde turist ağırlayan

yetkin bir saf tabiatın merkezidir Batman.

Hande Hamdiye AĞIRMAN

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
72 BatmanHande Hamdiye Ağırmanşiir
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