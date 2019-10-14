71 Kırıkkale
İç Anadolu'da yer almasının yanısıra
diğer dört bölgemizin de kavşağında bulunan
Kırıkkale, yüz yıllardan bu yana oldukça
önemlidir, coğrafi konumu bakımından.
Kültürümüzü belli mahal, mekanlarında
köklü millet unsurlarımızı hatırlatan,
modern toplum ve şehir yaşam alanlarıyla
Kırıkkale, yeni nesle ak bir gelecek sunar.
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Delice Irmağı, Anadolu köyleriyle,
Deliklitaş Orman İçi Mesire Yeri'yle,
Tarihi çınar ağaçları, antik evleri,
Şehitler Parkı, Tarihi Kültür Merkezi'yle,
On üç yüz yıllardan kalma Çeşnigir Köprüsü,
Silah Müzesi, Tarihsel Gar Binası ile,
Tüpraş Kızılırmak Piknik Alanı ile,
Bahşılı Celal Bayar Parkı, yaylalarıyla,
Yer Altı Şehri (Sulu Mağara) vb. yerleriyle
Ziyaretçilerini mest ediyor Kırıkkale.
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Dünyada 'kralların ressamı' diye tanınan
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan
kendine has bir ekol geliştiren sanatıyla
ününü yurdunun dışına da ulaştıran
Rahmi Pehlivanlı, anılmalıdır her zaman.
Eylül ayında düzenlenen (Karakeçili
Uluslararası Kültür Şöleni)'ne gelen
konuklar, memnun kalıyorlar Kırıkkale'den.
Kente özgü ürünler sayısızdır, özetlen;
kilim ile heybe alınır Kırıkkale'den.
Hande Hamdiye Ağırman
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