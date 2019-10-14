71 Kırıkkale

İç Anadolu'da yer almasının yanısıra

diğer dört bölgemizin de kavşağında bulunan

Kırıkkale, yüz yıllardan bu yana oldukça

önemlidir, coğrafi konumu bakımından.

Kültürümüzü belli mahal, mekanlarında

köklü millet unsurlarımızı hatırlatan,

modern toplum ve şehir yaşam alanlarıyla

Kırıkkale, yeni nesle ak bir gelecek sunar.

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Delice Irmağı, Anadolu köyleriyle,

Deliklitaş Orman İçi Mesire Yeri'yle,

Tarihi çınar ağaçları, antik evleri,

Şehitler Parkı, Tarihi Kültür Merkezi'yle,

On üç yüz yıllardan kalma Çeşnigir Köprüsü,

Silah Müzesi, Tarihsel Gar Binası ile,

Tüpraş Kızılırmak Piknik Alanı ile,

Bahşılı Celal Bayar Parkı, yaylalarıyla,

Yer Altı Şehri (Sulu Mağara) vb. yerleriyle

Ziyaretçilerini mest ediyor Kırıkkale.

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Dünyada 'kralların ressamı' diye tanınan

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan

kendine has bir ekol geliştiren sanatıyla

ününü yurdunun dışına da ulaştıran

Rahmi Pehlivanlı, anılmalıdır her zaman.

Eylül ayında düzenlenen (Karakeçili

Uluslararası Kültür Şöleni)'ne gelen

konuklar, memnun kalıyorlar Kırıkkale'den.

Kente özgü ürünler sayısızdır, özetlen;

kilim ile heybe alınır Kırıkkale'den.

Hande Hamdiye Ağırman