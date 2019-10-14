Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93981
ALTIN
284.038
DOLAR
5.9263
STERLİN
7.4337
EURO
6.5365
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar...
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki...
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
Bursaspor, son yılların en düşük...
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

71 Kırıkkale

71 Kırıkkale

14 Ekim 2019 Pazartesi 15:44
84 Okunma
71 Kırıkkale

71 Kırıkkale

İç Anadolu'da yer almasının yanısıra

diğer dört bölgemizin de kavşağında bulunan

Kırıkkale, yüz yıllardan bu yana oldukça

önemlidir, coğrafi konumu bakımından.

Kültürümüzü belli mahal, mekanlarında

köklü millet unsurlarımızı hatırlatan,

modern toplum ve şehir yaşam alanlarıyla

Kırıkkale, yeni nesle ak bir gelecek sunar.

***

Delice Irmağı, Anadolu köyleriyle,

Deliklitaş Orman İçi Mesire Yeri'yle,

Tarihi çınar ağaçları, antik evleri,

Şehitler Parkı, Tarihi Kültür Merkezi'yle,

On üç yüz yıllardan kalma Çeşnigir Köprüsü,

Silah Müzesi, Tarihsel Gar Binası ile,

Tüpraş Kızılırmak Piknik Alanı ile,

Bahşılı Celal Bayar Parkı, yaylalarıyla,

Yer Altı Şehri (Sulu Mağara) vb. yerleriyle

Ziyaretçilerini mest ediyor Kırıkkale.

***

Dünyada 'kralların ressamı' diye tanınan

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde doğan

kendine has bir ekol geliştiren sanatıyla

ününü yurdunun dışına da ulaştıran

Rahmi Pehlivanlı, anılmalıdır her zaman.

Eylül ayında düzenlenen (Karakeçili

Uluslararası Kültür Şöleni)'ne gelen

konuklar, memnun kalıyorlar Kırıkkale'den.

Kente özgü ürünler sayısızdır, özetlen;

kilim ile heybe alınır Kırıkkale'den.

Hande Hamdiye Ağırman

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.10.2019 08:46
Anahtar Kelimeler:
71 KırıkkaleHande Hamdiye AğırmanKırıkkale şiiri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9. FotoFest FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ
9. FotoFest FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ
VENİ VİDİ VİCİ: ZİLE
VENİ VİDİ VİCİ: ZİLE
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
AŞKIN SONU MU GELİYOR?
AŞKIN SONU MU GELİYOR?
“OLASILIK” Sergisi 
“OLASILIK” Sergisi 
“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ
“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor
Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans