Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona...
Kurban etini ilk gün yemeyin
Kurban etini ilk gün yemeyin
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI
KADIKÖY’LÜ ÇİĞDEM TUNÇ’UN KADIKÖY BELEDİYESİNE KIRGINLIĞI
HABABAM SINIFI VOKAL GRUBUNDAN BOĞAZİÇİNDE EĞLENCE
HABABAM SINIFI VOKAL GRUBUNDAN BOĞAZİÇİNDE...
SEYYAL TANER’DEN 44 YIL SONRA “SON VERDİM KALBİMİN İŞİNE”
SEYYAL TANER’DEN 44 YIL SONRA...
İş fırsatları için hemen tıkla!

700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu

Afyonkarahisar’da merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarı tarafından 'korsan' tadilat yapıldığı belirlendi. Tarihi kervansarayın merdivenleri granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:46
0 Okunma
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, 700 yıllık tarihe sahip olan Eğret Kervansarayı'nın giriş bölümünde yer alan merdivenlerin bulunduğu alanda zaman içerisinde yaşanan tahribatı fark eden Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan yapıda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri almadan tadilat yaptırdı. Kervansaray girişindeki merdivenler granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

'1370- 1380 YILLARINDA İNŞA EDİLMİŞ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın kültür varlıkları açısından oldukça zengin bir şehir olduğunu aktaran Tanır, "Afyonkarahisar'ın simgesi olan Karahisar Kalesi çevresinde 480'in üzerinde tarihi yapı var. İlçelerimizde kervansaraylarımız var, tarihi yapılarımız var ve toplamda camileriyle beraber 1000'in üzerinde kültür varlığının olduğunu ifade edebiliriz. Afyonkarahisar'da bu anlamda oldukça zengin kültür varlığına sahip. Bu kültür varlıklarının korunması için de devletimiz belli kanuni çerçeveler çizmiştir. Bu kanunlardan biri de 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'dur. Eğret Kervansarayı da Anıtkaya'da bulunan bir kervansaraydır. Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında yapılmış olan kervansaray 1370- 1380 yıllarında inşa edilmiştir. Kışın kuvvetli geçtiği dönemlerde oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir" dedi.

'SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR'

700 yıllık kervansarayın aslına uygun olarak restore edilmediği yönündeki haberin ardından inceleme başlatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Haberin çıkmasının ardından Vali Gökmen Çiçek talimat verdiler. Sayın valimizin talimatı üzerine hemen önce uzmanlarımızı gönderdik, ardından da bizzat kervansaraya giderek yerinde inceledim. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlarımızın raporları da hazırlandı. Biz, kültür varlığı olarak mülkiyeti Vakıflara da ait olduğu için Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. Bu konu hukuksal bir süreç olduğu için Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç işleyecek ve incelemeler sonrasında sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Sayın valimizin de bizzat takip ettiği bir konudur ve kendisinin de kültür varlıklarına bu tür zarar verilmesini tasvip etmedikleri gibi, hassasiyetle bu eserlerimizin korunması arzu ediyor. Bize de talimatları bu yönde" diye konuştu.

Kervansarayla ilgili izlenecek yolu da anlatan Tanır, şöyle dedi:


"Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlarımız da incelemelerini tamamladı. Biz yaşanan olayla ilgili Koruma Kurulu'na, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Savcılığı'na yazımızı yazdık. Bundan sonraki süreçte, burayla ilgili yasaya aykırı bir hüküm çıktığı zaman Vakıflar Bölge Müdürlüğü kervansarayın projeye uygun yapılabilmesi için plana aykırı yapılan alanlarla ilgili yeni proje hazırlayacak. Hazırladığı projeye göre de uygun olarak restorasyonunu yapacak. Koruma Bölge Kurulu da uygunluk kararı verecek. Kervansarayın ilk yapısına uygun olarak yapılıp yapılmadığının uygunluk kararı verildikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacak."

Öte yandan tadilatı yaptırdığı söyleyen köy muhtarı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kervansaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ziyarete açılıyor
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ziyarete açılıyor
Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu
Perge'de, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...
Yaşama Sanatı Ustası Sergiyle Anıldı...
İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi
İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' Sergisi
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
4 ay sonra açık havada 'perde' dedi
Gerçek (Truth) Kitabı İngilizce Çıktı!
Gerçek (Truth) Kitabı İngilizce Çıktı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı