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70 Karaman

Hande Hamdiye Ağırman'ın, Karaman Şiiri....

70 Karaman

Hande Hamdiye Ağırman'ın, Karaman Şiiri....

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
48 Okunma
70 Karaman

70 Karaman

Türk dilinin başşehri' ünvanıyla bilinen

ve Karamanoğulları'nın başkenti iken,

bugüne dek, hep tarihi, turistik, kültürel

arkeolojik yönünden önem arz eden;

İç Anadolu'yu Akdeniz'e düğümleyen

konumuyla masalsı bir atmosfer vadeden

Karaman, 8000’lerden itibaren iskan edilen

ekinsel ve doğal mirasıyla da dikkat çeker.

***

Hz. Mevlana, Mümin'e Hatun, Yunus Emre ile

Piri Reis, Karamanoğlu Mehmet Bey

ve benzeri seçkin isimleri yetiştiren

bu kentin medreseleri görülmeye değer.

Aktekke Camii'siyle Ermenek Kalesi;

Hıristiyan aleminin ilgisini çeken

“kutsal şehir” adıyla dünyaca bilinen

Derbe Kenti de görülmesi gereken bir yer.

***

Her dem vatanı için kahramanca direnen

Türk kültür ve medeniyetinini sürdüren

düzgün bir lisan kullanmasını iyi bilen

halkı, kopmak istemez güzel değerlerinden.

Adı Türklerle özdeşleşen turkuaz rengini

Karamanoğulları'dır ilk değerlendiren.

***

Zerve Pazarı'yla Selçuklu eserlerinin,

Bıçakçı Köprüsü ile Göksu Nehri'nin ve

Yer altı şehirlerinin özelliklerini;

Toros dağlarının atmosferiyle süslenen

doğasıyla tarih izlerini kaybetmeden

Karaman'ımıza sahip çıkalım lütfen.

Hande Hamdiye Ağırman

handehamdiyeagirman.com


Son Güncelleme: 16.09.2019 05:03
Anahtar Kelimeler:
70 KaramanKaramanHande Hamdiye Ağırman
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