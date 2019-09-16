70 Karaman
Türk dilinin başşehri' ünvanıyla bilinen
ve Karamanoğulları'nın başkenti iken,
bugüne dek, hep tarihi, turistik, kültürel
arkeolojik yönünden önem arz eden;
İç Anadolu'yu Akdeniz'e düğümleyen
konumuyla masalsı bir atmosfer vadeden
Karaman, 8000’lerden itibaren iskan edilen
ekinsel ve doğal mirasıyla da dikkat çeker.
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Hz. Mevlana, Mümin'e Hatun, Yunus Emre ile
Piri Reis, Karamanoğlu Mehmet Bey
ve benzeri seçkin isimleri yetiştiren
bu kentin medreseleri görülmeye değer.
Aktekke Camii'siyle Ermenek Kalesi;
Hıristiyan aleminin ilgisini çeken
“kutsal şehir” adıyla dünyaca bilinen
Derbe Kenti de görülmesi gereken bir yer.
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Her dem vatanı için kahramanca direnen
Türk kültür ve medeniyetinini sürdüren
düzgün bir lisan kullanmasını iyi bilen
halkı, kopmak istemez güzel değerlerinden.
Adı Türklerle özdeşleşen turkuaz rengini
Karamanoğulları'dır ilk değerlendiren.
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Zerve Pazarı'yla Selçuklu eserlerinin,
Bıçakçı Köprüsü ile Göksu Nehri'nin ve
Yer altı şehirlerinin özelliklerini;
Toros dağlarının atmosferiyle süslenen
doğasıyla tarih izlerini kaybetmeden
Karaman'ımıza sahip çıkalım lütfen.
Hande Hamdiye Ağırman