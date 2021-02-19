"6gen Bellek" sergisi Piramid Sanat'ta açıldı

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Kendirci'nin 365 altıgen tuvali birleşmesiyle meydana getirdiği eserlerin yer aldığı sergi Piramid Sanat'ta açıldı.

Sanatçı serginin temasına dair şu şekilde açıklamada bulundu. Hayatın bir döngü olduğunu söyleyerek, "İnsan bir damla sudan meydana geliyor, büyüyor, gelişiyor ve sonuçta tekrardan bir damlacık suyla tekrar toprağa karışarak ölüyor. Bu çalışma insan hayatındaki doğum ile ölüm arasındaki süreci tasvir ediyor." dedi.

Kendirci, 2007'de başladığı bu projeyi 2013'te bitirdiğini dile getirerek, yaşanılan pandemi ortamının eserin gün yüzüne çıkması için doğru zaman olduğunu ve o yüzden bugün sergiyi gerçekleştirdiğini belirtti.

Eserin arka tarafından 5 yıl boyunca gazetelerde yer alan haberlere yer veren Kendirci, bunun aynı zamanda tarihe bir kayıt olarak düştüğünü aktardı.

"6gen Bellek" sergisi 26 Şubat'a kadar Piramid Sanat'ta ziyaret edilebilir.

FAZİLET KENDİRCİ

1961 Aralık, Malatya’da doğdu. Henüz ilkokulda iken, resme olan ilgisini fark eden ilkokul öğretmeni Aydan ÖZEL ile resim çalışmalarına başladı, ilk sergisini ilkokulda 1970 yılında açtı. Malatya ve İstanbul’da 16 yaşına kadar geçirmiş olduğu çocukluk yıllarında gözlemlediği iki şehir-iki kültür, iki uç noktadaki meseleleri sorunsallaştırdı ve sanatına yansıttı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Seramik Cam ve Çinicilik Bölümünden mezun oldu. 1993-94 Bilsak Atölyesi, Mehmet Güleryüz ile çalıştı.1994–99 Yusuf Yaktak’ın oluşturduğu Atölye Üçgen’in öğrencisi oldu. 1998 kendi atölyesini kurdu.1998–99 Sokak Çocukları Derneği’nde çocuklara resim eğitimi verdi. 2003–2006 UPSD, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Unesco Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi, 2003 yılında açılışı gerçekleşen PERA MÜZESİ’ “Genç Açılım” sergi projesine danışmanlık yaptı. UPSD Yönetim Kurulu üyeliğindeki görevinin yanı sıra İstanbul’daki önemli sanat galerilerinde, uluslararası sanat fuarı organizasyonlarında, çağdaş sanat yayıncılığında sorumluluklar üstlendi, edindiği sorumluluklar ile Türkiye’deki sanatı, sanatçıyı, yöneticiyi, koleksiyoneri, sanat yazarını, galerileri, sanat ilgililerini… farklı perspektiflerden analiz edebilme şansını yakaladı.

Bugüne kadar 28 kişisel sergi açtı. Pek çok uluslararası-ulusal karma sergilere ve Bienallere katıldı.