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69. Sait Faik Hikâye Armağanı Kısa Listesi Açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı titiz değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:58
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69. Sait Faik Hikâye Armağanı Kısa Listesi Açıklandı

İSTANBUL- Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 69’uncusunun sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:

1) Anatomi Dersi, Ayşegül Devecioğlu (Metis Yayınları)

2) Bavula Sığmayan, Nermin Yıldırım (Hep Kitap)

3) Debbağ, Birgül Yansın Aslanoğlu (Hece Öykü)

4) Gençlik Güzel Şey, Ekin Kadir Selçuk (İletişim Yayınları)

5) Hiçkuşu, Melike Koçak (Can Yayınları)

6) Kışın Herkes Dürüsttür, Murat Çelik (Everest Yayınları)

7) Korkma, Güzel Rüyalar da Var, Mehmet Can Şaşmaz (Yapı Kredi Yayınları)

8) Miyop, Doğan Yarıcı (Yapı Kredi Yayınları)

9) Mutedil Dalgalı, Ömür İklim Demir (Yapı Kredi Yayınları)

10) Ölümlünün Yaşam Fragmanları, Asil Çam (Ketebe Yayınları)

Bu yılki Armağan’ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Sait Faik Hikâye Armağanının JürisiY
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