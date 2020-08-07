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67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya çıkardı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde emekli teknisyen İbrahim Vurdu (70), 3 yıl önce resim kursuna giderek, bu alanda yeteneği olduğunu fark etti. 40 eser ortaya çıkaran Vurdu, resimlerini sergilemek istiyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 10:32
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67 yaşında resim yeteneğini keşfetti, 40 eser ortaya çıkardı

KOCAELİ - Darıca'nın Bayramoğlu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Vurdu, 3 yıl önce resim kursuna başlayan kız kardeşinin teşvikiyle kursa giderek, bu alandaki yeteneğini fark etti. Lise yıllarında resme yatkın olduğunu ancak daha sonra inşaatlarda çalıştığı için ilgilenemediğini söyleyen Vurdu, 3 yıl içinde 40 eser ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı birçok ressamın eserlerini takip ettiğini belirten Vurdu, resimlerini sergilemek istediğini söyledi. 

Okul çağlarından beri resmi sevdiğini belirten İbrahim Vurdu, “Resim merakım küçüklükten beri vardı. Liseyi bitirdikten sonra inşaatlarda çalışmaya başladım. Değişik yerlerde çalıştım. Bir süre de devlet işinde teknisyenlik yaptıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra yaşımın da ilerlemiş olmasından dolayı bir iş yapamadım. Resim yapmaya başladım. Aşağı yukarı 3 senedir resimle uğraşıyorum” diye konuştu.

Kurstan önce herhangi bir resim eğitimi almadığını söyleyen Vurdu, “Ben bu işin eğitimini almadım. Genellikle bulduğum kitaplardan ya da internetten bazı şeyleri takip ediyorum. Genellikle dikkatimi çeken Rus ressamlar var. İsrailli, Fransız, İtalyan ressamlar var. Onların işlerini takip ediyorum. Resimlerimi artık sergilemek istiyorum. Bu resimlerle sergi açmak istiyorum" dedi. 

DHA

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