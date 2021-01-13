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63. GRAMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

2021 Grammy ödül törenine corona virüs ertelemesi

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:22
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63. GRAMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

ABD'de düzenlenecek 63. Grammy Ödülleri programının Covid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi.

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı programın, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Rolling Stone isimli müzik sitesi tarafından duyurulan haberde, California eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreninin, Covid-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle ertelendiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı belirtildi.
Kasım ayında adayların açıklandığı bir röportajda, ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.
Amerikan medyasındaki çeşitli haberlerde, ödül gecesinin mart ayı içinde yapılması beklenildiği bilgisi yer aldı.

BEYONCE EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN KADIN SANATÇI

63. Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu. 

Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi. 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi birçok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmişti.

Önce Vatan Gazetesi

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