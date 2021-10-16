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6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni yapıldı

9 Ülke 9 Şehir 1 Festival “Dünya Dili Türkçe” sloganı ile profesyonel ve öğrenci kategorisinde festivale katılan filmlerin teması ”Türk Kültürü ve Türk'ün Dünyaya Bakışı" oldu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 17:31
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6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreni yapıldı

HASRET DİLEK DELİER

 

İSTANBUL -


Yoğun katılımla görkemli geçen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Türk Milletinin kültürüne, sanatına ve ilmine ömrünü vermiş aramızdan ayrılan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a atfedildi.


Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteğiyle düzenlediği festivalin gala ve ödül töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde ödül alan filmlerin fotoğraf afişlerinin sergi açılışıyla başladı.


Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü Tamer Yiğit’e verildi


Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Serdar Gökhan, 'Yaşam Boyu Onur Ödülünü' Tamer Yiğit'e takdim etti.


Serdar Gökhan, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada "Sevgili arkadaşım, kadim dostum Tamer Yiğit'e bu güzel ödülü verme şerefine nail olduğum için çok mutluyum, kendisini kutluyorum" dedi.


Tamer Yiğit ödülünü Serdar Gökhan'dan almaktan onur duyduğunu belirterek "Aynı zamanda Türk Dünyasına katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Koskoca Yeşilçam'dan kala kala bu iki akbaş kaldık. Yeşilçam'dan iki elin parmağını geçmeyecek kadar kalan arkadaşımız var. Ayakta duran bizleriz, onları temsilen her tarafa elimizden geldiğince gitmeye çalışıyoruz. Allah ömür verdikçe de bu gitmelere devam edeceğiz" dedi.


Festivalin 6 yıldır düzenlendiğini kaydeden Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir : "Türk'ün kültürüne ve sanatına hizmet edebilmek, Doğu Türkistan'dan Avrupa içlerine kadar yayılan ailemizin kültürünü belgesel ve film marifetiyle ortaya çıkartıp önce kendi ailemize bu filmleri, değerleri, kültürleri göstermek sonra da bunu dünyaya sunmak gayesiyle bu etkinliği yapıyoruz. Devlet kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya ve KKTC'den üniversiteler de organizasyona katkı sağladı" diye konuştu.
Festivale öğrenci ve profesyonel kategorisinde 13 ülkeden 226 film müracaat etti. jürisinde ise 9 ülkeden 23 üye yer aldı. Finale kalan 26 film arasından profesyonel kategoride 'Sıradan Birkaç Gün', öğrenci kategorisinde ise 'Bu da mı gol değil?' adlı yapımlar 'En İyi Film Ödülünü' aldı. Finale kalan filmlerin fragmanlarının da gösterildiği ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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