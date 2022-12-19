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50 sanatçı 70 eser; geleceğin sanatçıları bu sergide

19 Aralık 2022 Pazartesi 10:37
50 sanatçı 70 eser; geleceğin sanatçıları bu sergide

İSTANBUL -  İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, 100 Yılda 100 Etkinlik kapsamında NFT zirvesine ev sahipliği yaptı. Üniversitenin düzenlediği NFT Zirvesi ve ‘Future Renaissance Collection’ adlı sergi; iş, cemiyet ve sanat dünyasından çeşitli isimleri ağırladı. Zirve kapsamında 50 sanatçı ve 70 eserin yer aldığı NFT eserlerinden oluşan sergiyi öğrenciler büyük bir ilgiyle tek tek gezdi.
 

Yaratıcı sanatlar ve NFT teknolojisine olan bilinirliği artırma amacının yanı sıra yerleşik ve yeni nesil sanatçıları destekleyen İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sanatseverlerle sanatı buluşturmaya devam ediyor. Doç. Dr. Nagihan Çakar koordinatörlüğünde, fikir yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve sanat danışmanı Dr. Gizem Pamukçu’nun katkılarıyla Future Renaissance Collection NFT ve Metaverse konuları üzerine zirveye ev sahipliği yaptı.  Sanatın birçok farklı yönünü NFT teknolojisiyle Blockchain’e aktaran NFT sanatçılarının eserleri, üniversitede sevenleriyle buluştu.


NFT SERGİSİ 20 GÜN ZİYARETE AÇIK OLACAK

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe başta Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal olmak üzere; Taner Alakuş, Kaan Kayabalı, Cem Kınay, Devrim Danyal, Prof. Dr. Uğur Batı, Elif Dağdeviren, Av. Onur Şahin, Mahmut Erdal, Dr. Gizem Pamukçu, Özden Pelister, Nuri Sayraç, Gaye Donay gibi, iş, sanat, akademi ve cemiyet dünyasından isimler katıldı. Sergi 20 gün boyunca ziyarete açık olacak.
 

“CUMHURİYETİMİZİN 100’ÜNCÜ YILINA ÖZEL, 100 AYRI ETKİNLİK DÜZENLEYECEĞİZ”
 

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel, 100 ayrı etkinlik düzenlemeye devam ediyoruz. Teknolojiye dair yapılan tüm etkinlikler dahil olmak üzere çoğunlukla ilkleri gerçekleştiren üniversite olarak, NFT sergisini kampüsümüzde düzenlemek bizim için çok kıymetli. Burada 50 sanatçı ve 70 eser var. Neredeyse milyon dolarlık eserler burada sergileniyor. Üniversite olarak böyle bir sergiyi ilk kez düzenlemekteyiz. Aynı zamanda eğitim vakfı olarak geleceğin sanatçılarının böylesine merak ve ilgiyle takip edilmelerine vesile olan platformlar sağlamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“ARTIK TEKNOLOJİ İNSANLARA ŞEKİL VERİYOR”

70 eseri inceleyen ve hepsi hakkında bilgi alan Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal sergiyle ilgili şunları söyledi:

“Artık hayatımızın her alanında yer alan teknolojiye yön veren insanın, teknoloji tarafından şekillendirildiğine ve orijinal fikirlerle farklı eserlerin ortaya çıktığı sergimizi çok ilginç buldum. Tüm eserler birbirinden güzel ve değerli. Ben de beğendiğim bir eseri satın alarak, platformdaki sanatçılarımıza destek vermiş olacağım. Düzenlenen konferanslarımızda, şerit teknolojiyle ve teknolojinin sanatla olan ilerlemesiyle gelecekteki özgün sanatçıların bu tarz platformlarda bir araya gelmeleriyle ilgili konuşmalar yapıldı. Genel olarak teknoloji ve sanata dair ilkeler anlatıldı. Herkesi üniversitemize davet ediyorum. 20 gün boyunca sergi üniversitemizde devam edecek.

DHA

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SergiNişantaşıİstanbul
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