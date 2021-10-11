5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Adana Merkez Park’ta 3 gün boyunca sürecek olan festival birbirinden değerli konuşmacılar, yerel ve uluslararası şeflerin lezzet sahnesi şovları, Adana mutfak atölyesi ve genç kebap şeflerinin eğitim aldığı tescilli Adana kebap atölyesi ile başladı. Festivalin birinci gününde “Özgürlük – hafıza – gelcek” temasıyla bu coğrafyadan aldığı ilhamı dünyaya taşıyan yöresel kadınların hikayelerini aktaran tasarımcı ve yazar Gönül Paksoyizleyicilerle buluştu. Festival sahnesinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık “Her zamankinden daha şiddetli olan küresel gıda güvenliği sorunları, tarım-gıda sisteminin acil bir dönüşüme çağırıyor. Dünyada açlık ve yoksulluğu yenmek için kapsamlı çözümler üretmemiz gereken kritik bir kavşaktayız” dedi. TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl 4 milyona yakın mutfak ve servis çalışanını etkileyen sektörde pandemi koşullarında yaşananları, sektörün gelecek beklentisini, hedeflerini ve gastronomi turizminin gelişimi için yapılması gerekenleri konuştu.

Biyobozunur atık projesi ile tarım toprakları iyileştirilecek

Bu yıl festivalde ilk kez işlenen konulardan biri ise sosyal gastronomi şefi ve girişimci Ebru Baybara Demir’in, Diyarbakır’da başlatılan ve şu anda 16 ilçede devam eden topraktan toprağa biyobozunur atık yönetimi projesi oldu. Demir; tarım topraklarının iyileştirilmesi ve gıdanın geleceği için yapılması gerekenleri paylaşırken, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Genel Müdürü Nil Tibukoğlu ise gıda bankacılığı üzerine yapılan çalışmaları anlattı.

Dünyanın en tanınan diplomatı; Adana Kebap

Adana’nın şifalı içecekleri beslenme ve diyet uzmanı Prof. Dr. Taylan Kümeli tarafından aktarılırken, sosyal bilimci Anna Maria Beylunioğlu, ülkeler arası ilişkilerde çok eski tarihlerden bu yana önemli bir güç olarak kullanılan gastrodiplomasiyi ve Türkiye’nin en tanınmış diplomatı Adana kebabını farklı bir açıdan ele aldı.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı, araştırmacı, gazeteci ve yazar Adnan Şahin Anadolu’nun Lezzet Ustalarıtemasıyla Konya’dan Lokmanhane Lokantası sahibi Harun Raşit Sönmez’in ve Diyarbakır’dan Hancı Et sahibi Şeyhumuz Doğan’ın, bulundukları şehirlere değer katan, şöhretleri sınırları aşan ve uğruna seyahate çıkılan sıra dışı lezzet ve başarı hikâyelerini paylaştı. Restoran işletmecisi Ahmet Güzelyağdöken ise “Coğrafya Lezzettir “ temasıyla kıyı ege mutfağı kültürü ve lezzetleri hakkında bilgileri aktardı.

Gastronomi turistinin beklentileri tartışıldı

Festival, yurt dışında büyüyen gastronomi markalarınınhikayelerine de ev sahipliği yaparken pazar araştırmacısı, strateji ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomi turizminin geleceği, gelişimi ve gastronomi turizmindeki yeni trendleri paylaştı. Festivalde aynı zamanda yabancı ve yerli turistlerin beklentisi, turizm bölgelerindeki hizmet, hijyen ve ulaşımda standart ihtiyaçları ilk kez detaylı bir şekilde ele alındı.

Lezzet Sahnesi’nde Dünyaca Ünlü Şefler Sahne Aldı

Festivalde 23 şefin, 17 farklı oturumla sahnede olacağı Lezzet sahnesinin ilk gününde Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Sinem Özler, Burak Zafer Sırmaçekici, Aydın Demir, Sahrap Soysal ve Erich Ruppen Adana mutfağının lezzetlerini kendilerine özel yorumları ve tarifleri ile hazırladı. Rus şefler Nikolay Batatov ve Makhach Vagabov ise Adana mutfağı ile Rus mutfağının benzer lezzetlerini lezzet sahnesinde ziyaretçiler için pişirdi.

Sahne Yeni Ustaların

Festivalin bu yılki ilklerinde genç şeflerin Adana kebabı ustalık eğitimi de yer alıyor. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları fakültelerinde öğrenim gören 25 öğrenci Adana Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sonucunda sahip olacakları sertifika ile tescilli Adana kebabı ustası olacaklar. Türkiye’nin farklı noktalarından Adana’ya gelen genç şefler festivalin ilk gününde eğitimlerini tamamlayarak ikinci gün için hazırlıklarını yaptı.

Haber Dinçer KARACALAR