5. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİNİN FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ

Festival tertip komitesi başkanı Menderes Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“5.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Belgesel Yarışmasında Ön Jüri Üyeleri; Yönetmen, Yapımcı Alihan Erbaş Yozgat Bozok Üniversitesi, Akademisyen Batuhan Kalaycı, Gümüşhane Üniversitesi, Akademisyen Burak Türten Gümüşhane Üniversitesi, TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı - Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Sinema Araştırmacısı, Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanı Memduh Yağmur, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen Süreyya Azizova, Amasya Üniversitesi Timur Yılmaz finalistleri belirledi.

Finale kalan Filmleri Profosyönel Katagoride Jüri başkanlığını Sinema sanatçısı Engin Çağlar’ın yaptığı Türkiye’den Yusuf Emre Tekin TRT, Mesut Erbaş Yönetmen Yapımcı, Hakan Yusufoğulları Yapımcı Yönetmen, Murat Uygur Yapımcı Yönetmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi yönetmen Fevzi Kasap, Azerbaycan’dan yönetmen Nizami Abbas, Kırgızistan’dan yönetmen Temirbek Birnazarov, Özbekistan’dan yönetmen Raşid Malikov, Kazakistan’dan yönetmen Satıbaldı Tekeyev, Başkurdistan’dan yönetmen Bulat Yusupov, Yakutistan’dan yönetmen Eduard Novikov,Hakasya’dan Yuri Kuroçka Türk Dünyası 2020 yılı en iyi belgesel filmini seçecekler. Ögrenci Karagorisindeyse Jüri Başkanlığını Adıyaman Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr Şehrabanı Allahverdiyev’in yaptığı Türkiye’den ön seçici kurulla birlikte KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi Öğreti Üyesi Zeyden Yalıner Örek,Kazakistan Al Farabi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dauren Dussebayeva,Kazakistan Jurgan Medeniyet ve Sanat Akademisi Sinema Bölüm Başkanı Doç.Dr. Asiya Baygojina,Özbekistan Radyo v Sinema Bölüm Başkanı İkbol Melikuziyev,Kırgızistan’dan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Stambulbek Mambetoliyev’den oluşan Öğrenci filmleri Jürisi Türk Dünyası 5. Belgesel Film Festivalinin 2020 yılı en iyi Örenci katagorisi filmlerini Kasım 2020 içerisinde belirlenecekler” diyerek finalist filmleri açıkladı.

PROFESYONEL BELGESEL FİLM KATEGORİSİ

.Aksakal / 2020 / Yusuf Yurdigül / 00:20:50 / Kırgızistan

Aitmattovs World / Aytmatov'un Dünyası (Айтматовдун Ааламы) / 2018 / Bakyt Karagulov / 01:02:54 / Kırgızistan - Bişkek

Dumanlı Sərhəd / The Foggy Border / 2018 / Atbin Hosseini / 00:35:32 / İran

Harpıtla / Hapyts / 2016 / Veli Seyadi / 00:31:28 / Azerbaycan - Bakü

Miras / Heritage (Наследие) / 2018 / Yuri Sergeev (Юрий Сергеев) / 00:43:58 / Çuvaşistan

Over the Barriers / Engelleri Aşmak / 2020 / Banu Ramazanova / 01:00:00 / Kazakhstan

Shashmaqom / Shashmaqom / 2018 / Shakirov Doniyor Baxtiyarovich / 00:26:40 / Özbekistan

Suzuk Ota / Beloved Father / 2019 / Murod Odilov / 00:28:45 / Özbekistan

Teacher / Öğretmen / 2019 / Ibadylla Adjibaev / 00:23:57 / Kırgızistan

.Ahal Teke / 2019 / Nuh Bağcı / 00:37:46 / Türkiye - Ankara

Asfaltın Altında Dereler Var! / Under The Road, The River! / 2019 / Yasin Semiz / 00:52:00 / Türkiye - Ankara

Büyülü Fener Bekçileri / Keepers Of The Magıcal Lantern / 2020 / Bahadır Kapır, Ferhat Zengin / 00:48:00 / Türkiye - İstanbul

Diş Ağrısı / Toothache / 2019 / Özer Kesemen / 00:24:43 / Türkiye - İzmir

Gagauzlar - Haç ve Kurt / Gagauzes - In the Sign of Cross and Wolf / 2020 / Ali Kerem Gülermen / 00:54:16 / Türkiye - İstanbul

Kuyudaki Taş / The Stone in the Well / 2020 / Gökçin Dokumacı / 01:17:39 / Türkiye - Ankara

Sınırlar / Boundaries / 2019 / Ece Cantürk / 01:11:56 / Türkiye - İzmir

Şems / Sems / 2020 / Mehmet Can Bindal / 00:19:55 / Türkiye - İstanbul

Öğrenci Belgesel Film Kategorisi

Amanat Yurt / Emanet Yurt (Heritage of Ancestors) / 2020 / Amanat Rahmanova / 00:12:13 / Kırgızistan

Cefer Ömrü / Cafar Life / 2016 / Hesenova Nermin / 00:18:19 / Azerbaycan

Craftsman / Ұста / 2020 / Arailym Zhetkergen / 00:23:17 / Kazakhstan

Dancing in the Corner / 2020 / Sungatullin Sultan Zufarovich (Сунгатуллин Солтан Зуфарович) / 00:14:59 / Tataristan

Dokuzdan Sonra İkiz / Twin After Nine / 2020 / Lunara Ceenbekova / 00:14:13 / Kırgızistan

Güllələnmiş Məzarlar (Mezarlar Vuruldu) / Shot Graves / 2020 / Fahir İmamquliyev / 00:11:31 / Azerbaycan - Bakü

Hayal / 2020 / Çıngız Samudin Uulu / 00:17:00 / Kırgızistan

Quarantine / 2020 / Alisher Zhadigerov / 00:30:00 / Kazakistan

Torpağa Bağlananlar / Landlovers / 2019 / Anar Kakayev / 00:14:31 / Azerbaycan

.Arda Kalanlar / The Remains / 2018 / Filiz Çelik Zeydan, Gülsemin Yeşilyurt / 00:25:53 / Türkiye - Bursa

Baraka / Shack / 2020 / Muhammed Emre Özdemir, Hakan Demirel / 00:23:00 / Türkiye - Kırıkkale

Kemeraltı'nın Sanatkârları / Artisans Of Kemeraltı / 2019 / Çağatay Çelikbaş / 00:14:55 / Türkiye - İzmir

Memtevri (Yaylacı) / Transhumant / 2019 / Fatih Ertekin / 00:19:48 / Türkiye - Çanakkale

Merkeb - i Mesai / Donkeys Work / 2020 / Hasan Erdoğmuş / 00:18:17 / Türkiye - İstanbul

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar / The Toymaker Hidden Heirloom / 2020 / Yağmur Kartal / 00:45:15 / Türkiye

Tülütabaklar "Ölümsüz Kahramanlar" / Tulutabak's "Immortal Heroes" / 2020 / Yasin Öztürk / 00:20:31 / Türkiye - Antalya

Uzaklar, Keşkeler ve Ömer / Distances, Wishes and Omar / 2020 / Ömer Dişbudak / 00:14:58 / Türkiye - İstanbul

