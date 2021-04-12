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5. Gelin Damat Fashion Day pandemi kuralları ile gerçekleşti

12 Nisan 2021 Pazartesi 12:50
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5. Gelin Damat Fashion Day pandemi kuralları ile gerçekleşti

HABER: HABİB BABAR

Gelin Damat Dergisi bünyesinde imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen "5. Gelin Damat Fashion Day 2021" Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesi 7 - 8 Nisan tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Defilede Özge Ulusoy,  İvana Sert, Özlem Yıldız, Wilma Elles, Ece Gürsel, Gözde Mukavelat, Tuğba Özay ve sunucu Zahide Yetiş ile birlikte 49 manken podyuma çıktı. 51 modacının toplamda 210 model gelinliği sergilendi. Defilenin sunuculuğunu ise Müge Uzel ve Burak Törün üstlendi. 1000 kişilik salona 200 kişinin kabul edildiği defilede, koronavirüs kuralları en üst düzeyde uygulandı. Muğurtay yaptığı açıklamada: “ Pandemi sürecinde gerçekleşmesi zor bir organizasyonu Çırağan Sarayı ile birlikte aldığımız üst düzey tedbirlerle çok sağlıklı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.  Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesinin İstanbul'da gerçekleşmiş olması, dünya gelinlik modasında Türkiye'nin konumunu da değiştirmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
5. Gelin Damat Fashion DayPandemi KurallarıHabib Babar
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