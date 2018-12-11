4.KKTC & Türkiye En İyiler ödül töreni

HABER: AZİZ KARATAŞ



İki Ülke tek Bayrak sloganı ile Kıbrıs adına Türkiye’de yapılan ilk ve tek organizasyonun genç ve başarılı Organizatörü Kutay Tuna, bu sene dördüncüsünü gerçekleştirecekleri Ödül töreni için ; ‘’Amacımız Kıbrıslı ve Türk Sanatçıları, İş adamlarını, Basını ve başarılı isimleri bir araya getirip hem iki Kardeş ülke arasındaki bağa güçlü bir düğüm daha atmak hem de hakkaniyet çerçevesinde gerçek başarıları ödülle taçlandırmaktır. Ortağım Resul Tavşan ile beraber İki ülke tek bayrak sloganı için soluk aldığımız müddetçe bu geleneği sürdüreceğiz. ‘’ Dedi. Bugüne kadar mütevazı tavrıyla ön planda olmaya çekinen başarılı Organizatör Kutay Tuna ev sahipliği yaptığı ödül töreni tarihini de açıkladı.

20 Aralık 2018, Perşembe akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde 4.KKTC TÜRKİYE YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ'ni organize ediliyor. 2 ülke arasında gerçekleşen ilk ve tek organizas-yondur.