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451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 'Dijital Tiyatro' ile 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlanacağı açıklandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:39
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451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada göre; koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarı 2021 yılı başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştı. Mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan bakanlık, 2021 yılında da; 'Dijital Tiyatro' ile 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlama kararı aldı. Salgın sürecinde yeni yılın ilk destek paketi olarak verilecek bu rakamla birlikte toplam destek miktarı da 36 milyon lira oldu.      

PROJELERİN BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Bakanlık, 2021 yılına yönelik geçen kasım ve aralık aylarında ilan ettiği iki projenin başvurularını ise 5 Ocak’ta tamamladı. 'Dijital Tiyatro / Sesli Oyun' projesi kapsamında 155 özel tiyatroya toplam 3 milyon 875 bin lira verecek olan bakanlık, 'Dijital Tiyatro / Dijital Oyun' projesi kapsamında 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira destek sağlayacak. 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesinin Ocak ayı turneleri için de 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek. Bakanlığın projeler kapsamındaki destek miktarı böylece 451 özel tiyatro için toplam 14 milyon 455 bin liraya ulaşacak.

DİJİTAL TİYATRO

Bakanlığın 'Dijital Tiyatro' projesi ile yerli yazarlarının daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolar tarafından seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak. Salon sahiplerinin de dâhil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini kapsayan projenin 'Sesli Oyun' başlığıyla bakanlık, hem yapımcı özel tiyatrolara hem seslendirme yapan oyunculara hem de yazarlara destek olacak. Projenin ikinci başlığı olan 'Dijital Oyun' da ise, özel tiyatrolar sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere bakanlığa teslim edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak. Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi, özel sahnelerde çekim yapılması halinde, sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir destek verilecek.

Diğer destek projesi 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' ile de Devlet Tiyatroları'nın sahneleri özel tiyatrolara tahsis edilecek. Salgın koşullarına uygun olarak, özel tiyatrolar oyunlarını Devlet Tiyatroları sahnelerinde art arda iki günde 2 kez sahneleyecek. Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamayacak.

DHA

Son Güncelleme: 11.01.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanlığıözel TiyatroDestek
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