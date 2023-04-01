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42 Maslak’taki Ramazan Sohbetine Ünlü Akını

Gastronomi ve kültürel etkinliklerle ön plana çıkan 42 Maslak’ın Ramazan Sohbetleri’nde oyuncu ve yönetmen Tamer Levent ünlü ressam Ahmet Güneştekin’i konuk etti. İftar yemeği ve özel sohbete sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:05
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42 Maslak’taki Ramazan Sohbetine Ünlü Akını

İSTANBUL- 42 Maslak'ta, oyuncu ve yönetmen Tamer Levent'in moderatörlüğünü yaptığı, ‘Ramazan Sohbetleri’nin konuğu dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin'di. Sohbet, 42 Maslak’ın içinde yer alan Türk Lezzet Müzesi'nde gerçekleşti. 

Büyük ilgi gören sohbete aralarında Erol Özmandıracı, Haldun Kilit, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof.Dr. Arzu Kunt, Volkan Karataş ve Kubilay Tunçer’in de bulunduğu sanat ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.

Hatay’da depremzedelere yemek pişiren Kostas Martakis yönetimindeki O Allos Anthropos (Bir Başka İnsan) Aşçılar Grubu da gecede ‘Musakka Kardeşliği’ konseptiyle hazırladıkları sunumlarıyla davetlilerden tam not aldı.

Ahmet Güneştekin, sohbette 2024 Sonbaharı’ndan itibaren Milano Çağdaş Sanat Müzesi Museo Maga ile çalışacağını açıkladı. Güneştekin, küratörlüğünü Maurizio Bortolotti’nin üstleneceği kişisel sergi sonrası, Museo Maga ile uluslararası başka sergiler de açmayı planlıyor.

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Ve Yönetmen Tamer LeventRamazan SohbetleriGastronomi Ve Kültürel Etkinlikle
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