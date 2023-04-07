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40. YILA ÖZEL MÜZAYEDE

Galeri ve sanat dünyasının duayen müzayedecilerinden Nihat Tokat, uzun bir süre ara verdiği müzayedeciliğe geri dönüyor.

07 Nisan 2023 Cuma 10:20
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40. YILA ÖZEL MÜZAYEDE

HABER: DİNÇER KARACALAR

40 yıllık galericilik serüvenine onlarca galeri ve yüzlerce sergi sığdıran Nihat Tokat, yüzlerce sanatçının eserini sanat piyasasına ilk tanıtan kişi olarak biliniyor. Ünlü galerist, bir dönem sıklıkla yaptığı salon müzayedelerini ArtVizyon Gallery olarak bundan sonra instagram ve online müzayedelerle sürdürecek.12 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak olan müzayedede,şaheser tablolardan oluşan bir koleksiyon satışa sunulacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cevat Dereli, Sami Yetik, İbrahim Çallı, Ergin İnan, Devrim Erbil, Fevzi Karakoç, Şahin Paksoy, Bayram Gümüş, Selahattin Kara, Orhan Umut, Nuri Battal, Alev Özas, Haluk Özden, Assim Resuloğlu, Ferruh Karakaşlı, Cihat Burak, Kemal Önsoy, Avni Arbaş, SacidMemedov, NazaarMusavinia gibi çok sayıda ünlü ressamın başyapıtları bu müzayedede satışa sunulacak. Çok değerli bu başyapıtların müzayedesi şimdiden koleksiyonerler tarafından heyecanla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Tokat
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