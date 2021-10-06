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4. ULUSLARARASI BODRUM YOGA VE SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ BAŞLIYOR

06 Ekim 2021 Çarşamba 15:51
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4. ULUSLARARASI BODRUM YOGA VE SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ BAŞLIYOR

NEDRET HOTUN

Bu yıl 4.sü yapılacak olan Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali 13-16 Ekim tarihleri arasında Heradot Kültür Merkezi’nde katılımı herkese açık ve ücretsiz olarak yapılacak.

Festival ile ilgili deneyimlerini bizimle paylaşan festivalin yaratıcısı, yoga eğitmeni Menekşe Karaman;

‘Her sene tekrarlanan, artık hepimizin bir parçası olduğumuz ve geleneksel hale getirdiğimiz Uluslararası Bodrum Yoga ve Sağlıklı Yaşam Festivali başlıyor! Bu sene 4.sünü gerçekleştireceğimiz festivalimiz, ülkemizden ve dünyadan çok değerli hocalara ve konuklara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Küresel olarak hala etkisi altında olduğumuz pandeminin bize sağladığı kazanımlarından biri gerek fiziksel gerekse mental sağlığın değerini çok daha iyi anlamamız oldu. Bu mantıktan yola çıkarak 4 sene önce başladığımız bu yolculuk, bugün bir çok kişiye ulaşıp, ilham veriyor.

13-16 Ekim 2021’de online olarak planladığımız festivalimiz, ülkemizden ve dünyadan en ilham verici hocalar tarafından yapacağımız çevrimiçi etkinliklerle, her sene olduğu gibi bu sene de katılımcılarımıza yeni bir farkındalık yolculuğu yaşatacak. Bodrum’un eşsiz doğasını ve atmosferini kendimize yol gösterici olarak benimseyerek, pozitif enerjiyi, dinginliği, huzuru, sevgiyi ve sağlığı hissettiğimiz bu benzersiz festivalin yaratıcısı olarak ben de festivalin bir parçası olacağım.

Festivalimiz herkesin katılımına açık ve ücretsiz düzenlenecektir. Uzaktan katılım sağlamak ve bizimle birlikte bu değerli etkinliğin bir parçası olmak isteyen misafirlerimiz, “bodrumyogafest” Youtube kanalından veya zoom üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Abd, Arjantin, Kanada, Hindistan, Hollanda, Yeni Zellanda gibi ülkelerden katılan değerli hocalarımızın etkinliklerinde Simültane tercüme yapılarak bizlerle değerli bilgilerini paylaşacak, ülkemizin kendi alanlarında uzman isimleri, festival süresince bizlerle birlikte olacaklardır.

Hepinizin hayatına yeni renkler katacak bu ışık dolu festivale hepinizi bekliyoruz’ ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

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4. ULUSLARARASI BODRUM YOGA VE SAĞLIKLI YAŞAM FESTİVALİ BAŞLIYOR
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