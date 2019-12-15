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“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” 

La Visione Art Gallery, 4 – 7 Aralık 2019 tarihleri arasında; birbirinden değerli İranlı sanatçıların “3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” 

La Visione Art Gallery, 4 – 7 Aralık 2019 tarihleri arasında; birbirinden değerli İranlı sanatçıların “3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

15 Aralık 2019 Pazar 19:30
116 Okunma
“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” 

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Hossein Sayyad Chamani, Sheida Asadi, Mahrou Rafiee, Mina Abdolsamadi, Setayesh Fatahi, Saman Chalabi Yani, Setareh Gholami, Maryam Mohammadi Jafari, Maryam Moghimi Nobandegi, Zahra Salehi, Samin Torabi, Nasrin Kiani, Pegah Zarinfard, Najma Ravanbakhsh, Mahdieh Sadat Mir Ebrahimi, Somayeh Rahmani, Nasim Ramezanpor, Sotoudeh Pilevari, Farahnaz Gholizadeh, Maryam Rezaei, Neda Ghaderi Ghamsari, Mina Sufi, Maryam Mohagheghzadeh, Seyede Masoumeh Abbasi, Nasim Fahimi, Mahna Sedghi, Azin Lak, Mahnaz Aghazeynalabedin Shirazi, Sara Pormand, Arash Akbarzadeh, Elnaz Roshan, Nina Shadman, Zohreh Saghafi, Saeideh Ghahremani, Shirin Mahdikhani, Sara Zaman, Ghazal Ghanimi, Somayeh Ahmadi, Maryam Ebrahim Zadeh, Hamideh Hamidi, Sanaz Ahmadi, Shakiba Boshehri, Shima Farhadinya, Mohsen Kianzadeh, Maryam Farhadi, Somayh Ataei, Arghavan Monajati, Mojtaba Karimi Chehargoud, Elnaz Gharibi, Sedigheh Mohammadpour, Elnaz Nasiri, Ali Hosein Gheibi 

“3rd Group Exhıbıtıon Of Palette Art Studıo” adlı Karma Sergisi; La Visione Art Gallery’de 7 Aralık 2019 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Gizem Günaçtı / Galeri Yöneticisi 0212 259 91 11

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