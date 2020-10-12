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39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

39. İstanbul Film Festivali, 40 filmden oluşan zengin programıyla başladı

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:33
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39. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali, 40 filmden oluşan zengin programıyla başladı.

39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrim içi olarak hem de birçok film gösterimiyle yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle bu yıl festival galaları Filmekimiyle birleşti. "Filmekimi Galaları" filmleri Cinemaximum Nişantaşı City's ve Kadıköy Sineması'nın yanı sıra festivalin çevrim içi gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da da erişime açılıyor.

Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim'de açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrim içi platformunda gösterilecek.

Önce Vatan Gazetesi

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