39. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi “Doğa ve İnsan” 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Eğitim bursları, eğitim yatırımları, kültürel mirasın ortaya çıkarılmasına verdiği destek ve kültür sanat faaliyetleriyle Türkiye’nin öncü vakıflarından olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı yürütücülüğünde gerçekleşen ve 1967 yılından bu yana Türkiye’de resim sanatının gelişimine katkı sağlayan DYO Resim Ödülleri yarışması, bu yıl “Doğa ve İnsan” temasıyla 39’uncu kez düzenlendi.

Seda Yörüker’in küratörlüğündeki 39. DYO Resim Ödülleri yarışmasının İstanbul Sergisi, 21 Ekim Cuma günü Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde ön gösterim ile kapılarını açtı.

2022 yılında 39’uncu kez düzenlenen ve “Doğa ve İnsan” temasında eserleri kabul eden yarışma bu yıl, 704 sanatçının 1.066 yapıt başvurusunu ağırladı. Seçici Kurul değerlendirmesi sonrasında sanatçılar; İrfan Dönmez, Kübra Gürleşen, Murat Özbakır, Atila Ulusal, Şerife Şen Akkaş ve Furkan Armutçu’nun yapıtları ödül almaya hak kazanırken 79 yapıt da sergilenmeye değer bulundu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın katılımıyla basın toplantısı, ödül töreni ve sergi ön gösterimi gerçekleşti.

Sergi Tarihi : 21 Ekim 2022 Cuma - 30 Kasım 2022 Çarşamba

Yer : Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi / Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cad. No:1, Beyoğlu/İstanbul