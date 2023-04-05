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37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin 37'ncisi, 3 yıllık aradan sonra depremzedeler yararına sanatseverlerle buluştu.

05 Nisan 2023 Çarşamba 10:51
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37'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali başladı

ANKARA AA- Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından, CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda düzenlenen festival, Fuad İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade solistliğinde, Türk ve Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserle açıldı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler yararına düzenlendiğini söyledi.

Festivalin farklı kültürlerin birbirleriyle buluşmasını, birbirlerini tanımasını ve kaynaşmasını sağladığını belirten Başman, "Festivalimiz, bugüne kadar karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen vakfımızın azmi, vakıf kurucu ailesinin maddi desteği ve her şeyin ötesinde sanatsever ve vefakar izleyicilerimiz sizler sayesinde ayakta kalabilmiştir." dedi.

Ali Başman, her yıl vakıf kurucularından Cenap And'ın anısına düzenlenen senfonik konserle açılan festivalin kapanış konserinin, vakfı ve festivali bugünlere taşımış, 2016'da vefat eden Mehmet Başman anısına yapılacağını kaydetti.

Başman, bu yıl festivalde 13 ülke, 355 sanatçı ve topluluğun, 17 konser ve gösteri sunacağını aktardı.

28 Nisan'a kadar sürecek festivalin açılışına, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Ankara Müzik Festivali
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