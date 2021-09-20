35. YIL YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

NEDRET HOTUN

Kursları, atölyeleri, sergileri, söyleşileri; Bursa’nın ve ülkemizin seçkin fotoğrafçılarınca gerçekleştirilen fotoğraf gösterileri, fotoğraf gezileri; FOTOFEST düzenleyiciliğiyle fotoğraf sanatının öncüsü olan BUFSAD kuruluşunun 35. yılını yeni sezon açılış yemeğiyle kutladı.

35. yıl yemeğine Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Osmangazi Belediye Başkan Yrd.Bülent Hamdi Cingil, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, ASTV den Sevda Kurul ve onur üyeleri Nejat Yahya ve Can Ertan katıldı.

35. yıl anısına yayınlanan, “Işığın Peşinde 35 yıl’’ başlıklı albüm üyelere teslim edildi.

BUFSAD’ın çalışkan ve başarılı Başkanı Serpil Savaş ve yönetim kurulu misafirperverlikleriyle konuklarına güzel bir gece yaşattılar.