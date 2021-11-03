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25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KASIM’DA ŞEHRE YAYILIYOR

Festivalin çevrimiçi programı 20 Kasım’a kadar erişime açık

03 Kasım 2021 Çarşamba 20:56
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25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KASIM’DA ŞEHRE YAYILIYOR

25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KASIM’DA ŞEHRE YAYILIYOR


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 25. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayının ilk haftasında şehrin çeşitli sahnelerinde, İtalyan yönetmen Pippo Delbono imzalı Neşe, İngiliz yönetmen Robert Icke’nin çağdaş yorumuyla Oedipus, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden Istırap Korosu ve festivalin çocuklara özel yapımlarından Eşit Masalları’ı ağırlıyor.

Pippo Delbono’dan dans, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği bir oyun: Neşe

Festivalin, tiyatroseverler tarafından merakla beklenen yapımlarından biri olan Neşe, Uluslararası Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle izleyiciyle buluşacak. Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono’nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe, 4 ve 5 Kasım’da saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilecek

Oedipus, Robert Icke’nin çağdaş yorumuyla sinema perdesinde

İngiliz tiyatrosunun olağanüstü yetenekli yazar ve yönetmeni, Laurence Olivier Ödülü’nün en genç yaştaki sahibi Robert Icke; The Times’ın “zamandan bağımsız bir hikâyenin kolay kolay unutulmayacak bir uyarlaması” sözleriyle övdüğü 21. yüzyılın Oedipus’u ile festivalde! Oedipus bu kez, hayatın en büyük sırrını bulan bir siyasetçi; ve tüm seyircileri bir seçim gecesini izlemeye davet ediyor.

Festivalden çocuklara özel: Eşit Masallar

Kadın-erkek rolleri ve eşitlik kavramı çocukken dinlediğimiz masallardan başlıyor. Odeabank tarafından geliştirilen ve Can Yayınları tarafından eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlanan “Eşit Masallar”da kahramanlarımız Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens yeni maceralarında kalıp yargıları yıkıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’ndan bir apartman hikâyesi: Istırap Korosu

İstanbul’un seslerini, genç ve yaşlı kadınların içlerinden geçirdiklerini, oradan oraya savrulan gençlerin kırgın ve öfkeli hallerini sahneye taşıyan Murat Mahmutyazıcıoğlu, bu kez bir “apartman hikâyesi” anlatıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, evli, bekâr, çocuk ve köpek, kısaca bütün karakterleri sırtlanan oyuncular, oyuna yayılan tüm ses ve efektleri üstleniyor.

Festivalin çevrimiçi programı 20 Kasım’a kadar erişime açık

Festival, fiziki gösterilerin yanı sıra dokuz çevrimiçi yapımı izleyicilerle buluşturuyor. “Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi” teması kapsamında Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları oyunları, ünlü koreograf Crystal Pite’tan Betroffenheit ve Müfettiş, dansseverler için, dört farklı koreografın imzasını taşıyan Bugün Yaratmak ve çocuklar için Alice uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle izleyiciyle buluşuyor.

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