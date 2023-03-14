24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 8-10 Haziran'da

Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival komite toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla etkinliğin eğlence kısımlarının yapılmayacağını bildirdi.

Festivalde sanatın öne çıkartılacağını belirten Köse, "Malumunuz büyük felaket yaşadık ve bu felaketin etkilerini atlatmamız kolay olmayacak. Bölgede vatandaşlarımız büyük sıkıntılar çekerken eğlence yapmamız beklenemez diye düşünüyorum. Bu yıl eğlence bölümleri olmayacak. O nedenle sanat ve tanıtıma daha çok yer vereceğiz." dedi.

Köse, 24 yıldır aralıksız devam eden festivalin Safranbolu'nun tanıtımına büyük katkı sağladığına değinerek, "Eğlence bölümleri olmasa da Sadi Yaver Ataman, Leyla Gencer ve Ziya Şengül gibi Safranbolu'muzun medarıiftiharı isimleri, onlara layık programlarla anacağız." diye konuştu.

Komite toplantısında yapılan oylamada festivalin 8-10 Haziran'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.