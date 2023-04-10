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24 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Genç sanatçılar Yüksel Başaran Yıldız ve Han Keser anneleri Nilay Yıldız'la birlikte, Maji Art Gallery'de Gaye Donay'ın ev sahipliğinde yeni ve özgün eserlerden derlenmiş sergilerini açtılar.

10 Nisan 2023 Pazartesi 19:30
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24 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak

Genç ressam Yüksel Başaran Yıldız, yeni sergisi "Renklerin Orkestra Şefi’’ni önceki gün Nişantaşı'ndaki Maji Art Gallery First Solo salonunda açtı. Çağdaş sanatın genç değerlerini ve sanatsal dinamiğini temsil eden bu sergi, 

24 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Resim ve sanatla iç içe büyüyen 11 yaşındaki genç yetenek Yüksel Başaran Yıldız, "Renklerin Orkestra Şefi’’ sergisinde duygularını 50 eser üzerinde sergiledi. Bugüne kadar resmin yanı sıra 11 şarkı ve 11 klip yayınlayan Yıldız, son sergisinde de eserlerinde renkleri bir enstrüman olarak kullandığını ve onlardan renk orkestrası kurduğunu ifade etti. Eserlerinde doğadan, uzaydan ve çakra enerji renklerinden ilham alan genç sanatçı, tablolarını abstract pouring stilinde yorumlayarak çalışıyor. Çok renkli ve sosyal bir kişilik olan Başaran, ayrıca dans ve boksla da ilgileniyor. Resimlerini müzik dinleyip dans ederek ve eğlenerek yapan Başaran, duygularını resimlerinde kullandığı renklerle ifade ediyor.

Genç sanatçı son sergisiyle ilgili: "Eserlerimde renkleri bir enstrüman olarak kullanıyorum ve onlardan bir renk orkestrası oluşturuyorum. Tüm duygularımı tablolarıma aktarıyorum ve renkler üzerimde çok olumlu etkiler bırakıyor ve mutlu oluyorum." sözleriyle dile getirdi.

Yüksel Başaran Yıldız sergi açılışına Metin Şen, Emin Hitay, Batu Şen, Yahşi Baraz, Gaye Donay, Zerrin Bilimer, Figen Civan, Lider Şahin, Ecem Çırpan, Belgin Aksoy, Sare Aldemir, Nilüfer Akaktan, Müberra Gülöksüz, Selçuk Güzenge,  Ayşe Gürdeniz Narin gibi sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
24 Nisana Kadar Sanatseverlerle Buluşacak
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