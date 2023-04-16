23 Nisan’da çocukların hayallerini gökyüzüne taşıyor.

İSTANBUL- Kültür-sanat, gastronomi ve eğlencenin en yeni adresi olan Fişekhane, bu sene ikincisini gerçekleştireceği Fişekhane Uçurtma Festivali’ni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Unicef yararına düzenliyor. Bayramı doya doya kutlamak isteyenleri aileleri eğlenceli bir deneyime davet ediyor.

Saat 11.00 itibarı ile başlayacak olan etkinlikte çocuklar kendi uçurtmalarını tasarlayacak ve Unicef yararına gökyüzüne bırakacak. Gün boyunca atölye çalışmaları ve etkinlikler ile renk kazanacak festivalde görsel bir şölen yaşanacak. Fişekhane tiyatro sahnesinde çocuk oyunları da çifte bayramda çifte eğlence yaşatacak.

Sanatçılar ve ünlü simaların da destek vereceği festivalde sürpriz isimlerin uçurtmalar sergilenerek satışa sunulacak. Sanatçıların çocuklar için hayal ederek tasarladıkları uçurtmaların satışından elde edilen gelir Unicef’in deprem bölgesindeki çocukları için çalışmalarına destek olacak.

HABER: EMİR YÜCEL