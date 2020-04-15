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23 Nisan 100. Yıl Marşı hazır

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:44
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23 Nisan 100. Yıl Marşı hazır

ÖZEL HABER / YAŞAR ŞENYÜZ

Daha önce Muharrem İnce ve Ekrem İmamoğlu’nun seçim şarkılarını hazırlayan rock müziğinin ünlü sesi Ali Altay’ın son sürprizi bomba gibi geldi. TBMM'nin kuruluşunun 100.yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun isteği üzerine hazırlanan 23 Nisan 100. Yıl Marşı’nı Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu seslendirdi.

Marşın sözleri ise Ali Altay’ın Mersin Silifke’de büyüdüğü mahalede görüp aşık olduğu ve daha sonra evlenip birlikte İstanbul’a gelerek omuz omuza çalıştığı sevgili eşi Ayşin Altay’a ait. Müziği ve düzenlemesi Ali Altay’a ait olan 23 Nisan 100.Yıl Marşının bir bölümü ilk defa geçtiğimiz günlerde Fox Tv sabah programında tanıtıldı. İsmail Küçükkaya’nın sabah haber programına katılan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından marşın hikayesi anlatılarak şartlar ne olursa olsun 100. Yılı coşku ile kutlanacağı belirtildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
23 Nisan100. Yıl MarşıEkrem İmamoğluMuharrem InceAli AltayİBB
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