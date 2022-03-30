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‘2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA’ ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

30 Mart 2022 Çarşamba 15:22
‘2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA’ ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Haber: Nedret Hotun


Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da, yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenecek etkinlikler Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen gala konseri ile başladı.


YARIŞMANIN AMACI

Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) üye ülkelerinin fotoğraf aracılığı ile Türk kültür ve sanatlarının ortak yönlerini belgelemek, Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak olacak.

2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da (merkez ve ilçelerinde) 2022 yılı boyunca gerçekleştirilecek Türk kültür izlerini taşıyan tüm etkinliklerin fotoğraflanmasını kapsayan fotoğraflar yer alacak.

Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Fahrettin Beceren’in üstlendiği yarışmaya dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

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2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
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