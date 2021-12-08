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 ‘2022 PİRELLİ TAKVİMİ’ HAZIR

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:35
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 ‘2022 PİRELLİ TAKVİMİ’ HAZIR

HABER: NEDRET HOTUN

PİRELLİ , Bryan Adams tarafından çekilen ‘On The Road’ temalı 2022 takvimini tanıttı. 20 yıldan uzun süredir müzik dünyasında olan Bryan Adams bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı olarak yerini sağlamlaştırıyor. Adams şimdi de ‘On The Road’ temalı fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki hayatlarından kareler yakalıyor. Bryan Adams’ın sanatçıların kendilerine has özellikleriyle 12 aya yansıttığı takvim 160’dan fazla sayfadan oluşuyor ve portreler dahil 70’e aşkın fotoğraf içeriyor.

Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St.Vincent ve Kali Uchis’in  çekimleri Los Angeles’taki Palace Theatre ve Chateau Marmont Oteli ile şehrin sokaklarında yapıldı. Albümün kapağında da yer alan St.Vincent bir otelde uyanırken, Kali Uchis  boş gününde havuz başında, Saweetie bir başka yolculuk için otelden çıkış yaparken, Cher ise kuliste görülüyor. Kanadalı müzisyenin takvim için bestelediği takvimle aynı adı taşıyan ‘On The Road’ şarkısı da yeni albümünde yer alacak.   


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Anahtar Kelimeler:
2022 PİRELLİ TAKVİMİ HAZIR
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