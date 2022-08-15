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2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:34
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı

Ulusal Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran başkanlığında, Gemlik Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Baş yazarı Serhat Seferoğlu ile Gemlik'te yaşayan Kastamonulular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Çevik’in manevi destekleriyle 2022 Altın Kalemler 2. Etap plaket ödüllü Şiir Yarışmasına Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan şairlerimizin eserleri, yeminli Jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve dereceye giren eser sahiplerine ödülleri 14 Ağustos 2022 tarihinde Bursa ili Gemlik İlçesinde düzenlenen törende, bölge basınının ve ilçede siyası parti yöneticilerinin eşliğinde ve şiir etkinliğinde takdim edilmiştir 

Ödül alan eserleri ve sahipleri ve puanları

Katılım No Şairin Adı ve Soyadı Şiirin adı Rumuzu Puanı Neticesi    

23 Galip Kurdoğlu Ben Senin Gamzene Gamze 400 Birinci

Kurban Olayım 

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13 Selma Kastalmış Şanlı Bayrağım Beyaz Melek 389 İkinci 

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14 Halil Aydın Vatan Uğruna Yörük Şair 387 Üçüncü 

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MANSİYON ALANLAR    

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06 Beyan Güzel Gözyaşımı Tutan Kader 378 Mansiyon - Mendil 

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26 Günver Korkmaz Atam Güneş 369 Mansiyon 

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12 Saliha İnan Atam M.K.Atatürk Hiçliğim 368 Mansiyon

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21 Sebahattin Karakuş Hayatta En Hakiki Yorgun Şair 366 Mansiyon - Mürşit İlimdir 

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16 Öz Ali Yılmaz Başımın Tacı Ana 010 356 Mansiyon 

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19 Zatı Nur Canbaz Çok Özledim Gel Artık Sahil Bülbülü 356 Mansiyon 

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08 Mevlüt Işıldak Gitme Turnam El Azizli 350 Mansiyon 

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20 Ali Görmüş Kardeşlik Türküsü Yakamoz 349 Mansiyon 

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05 Nurcan Tüyel Sevgi Ağacı Yürek 345 Mansiyon 

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18 Ülke Temiz Unutmaya Çalıştım Nasip 344 Mansiyon 

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28 Filiz Bulut Kurban Olduğum Mavi Göz 340 Mansiyon 

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15 Caner İnep Gecenin Sessizliği Sonsuzluk 338 Mansiyon 

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07 Zübeyde Yalçınkaya İsmin Edep Ehram 334 Mansiyon 

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04 Serhat Peker Vazgeçtim Aşkı Memnu 330 Mansiyon 

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29 Yalçın Sevim Beni Böyle Seversen Sevimli Şair 325 Mansiyon 

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11 Nezaket Körpe Şehitler Geldi Nazende 321 Mansiyon 

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30 Ayten Avdan O Benim Ay 317 Mansiyon 

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TAKDİRNAME ALANLAR     

03 Nazife Ilıkçı Rafta Kaldı Yüreğim Almira Soıylu 300 Takdirname 

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22 Serkan Akkuş Yalnız Değilim Kalbimin 299 Takdirname Kendimleyim Haykırışı   

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02 Metin Özdoğan Keşke Hayal Gemisi 293 Takdirname 

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10 Ramazan Çiloğlu Göller Yöresi Gül Şehri 293 Takdirname 

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25 Ersin Aydın Hakikati İzah eden 89 Göçmen 270 Takdirname - Mısralar                                

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27 Avni Yeğin O Yürek benim Yarım Ozan 267 Takdirname  

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24 Aysun Sertdemir Güzel Kastamonum Taşköprü Kızı 246 Takdirname 

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YILIN ŞAİRLERİ 

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17 Engin Kükrer Kocatepe Destanı Rüzgâr yıldızlı Puan 

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09 Dr.İbrahim Necati Son Sözümü Demeye Çok Zor Yıldızlı Puan - Günay Geliyorum                                              

 2022 FIKRA YARIŞMASI 1.LİK ÖDÜLÜ NİHAT İLİKCİOĞLU' na TAKDİM EDİLDİ

Katılım No Yazarın Adı Fıkranın Adı Rumuzu Derecesi 

   02 Galip Kurdoğlu Beddua Gamze Yılın Fıkrası 

    01 Nihat İlikcioğlu Bı de Onu Getir Gazeteci Birinci 

    03 Yalçın Sevim Öğretmen Sevimli Şair Üçüncü 

    04 Zatı Nur Canbaz Bal Parmak Sahil Bülbülü Dördüncü     

Not: Şiir yarışmasında Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu Fıkra Yarışmasına yarışmacı olarak katılmış olup diğer Jüriler tarafından değerlendirmesi ve puanlaması sonucu 1.lik ödülü kazanmıştır 

Nihat İlikcioğlu 

Jüri Başkanı 

Şair Gazeteci Yazar   

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 15.08.2022 14:36
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2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu Tarafından Açıklandı
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