2021 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI

2021 yılı içinde Gemlik Haber Gazetesi ile birlikte Şair Gazeteci Yazar Hasan Azkıran’ın başkanlık ve sorumluluğunda Türkiye genelinde ve Yurtdışındaki şairlerimizin de katılacağı bir şiir yarışması başlayacak

Konu hakkındaki şartname aşağıdadır.

ŞARTNAME :

1 - Konu serbest.

2 - Her katılımcı 2 eser gönderecektir.

3 - Eserler kesinlikle siyasi içerik taşımayacak ve alıntı, çalıntı olmayacaktır. Yarışma dışı bırakılacaktır.

4 - Yarışmaya her yaştan amatör veya Prof. Şairler katılabilir.

5 - Eserlerin altına kesinlikle isim-adres-telefon ve her hangi bir işaret konmayacaktır. Aksi halde yarışma dışı bırakılacaktır.

6 - Bütün ulaşım bilgilerini gösteren bir kısa özgeçmiş eserlere eklenecektir.

7- Katılım ücretsizdir. Yalnız yapılacak toplantıya katılacak olanların geliş/gidiş yol giderleri ile yemek ücretleri kendilerine ait olacaktır.

8 - Dereceye giren tüm eserlere ödül ve onur belgesi verilirken ilk üçe giren eser ile üç mansiyon alanlar plaketle ödüllendirilecek.

9 -Tüm eserler ile özgeçmiş e.posta { [email protected] } adresine gönderilecektir.

10 - Son katılım tarihi 30 Nisan 2021 dir.

11- Gerekli açıklanma Mayıs 2021 ayı içinde yapılacaktır.

12 -Toplantı tarihi ise Korona 19 virüs olayı son bulması halinde uygun bir tarihte Gemlik İlçesinde Basın eşliğinde yapılacaktır.

13 - Fazla bilgi almak için Şair Yazar Gazeteci Komite Başkanı Hasan Azkıran Tel: 0 536 316 37 62

14 - Şair Yazar Gazeteci Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu Tel. 0 532 764 44 48

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

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Tel. 0 532 764 44 48