2021 Altın Kalemler Plaket Ödüllü Şiir Yarışmasının Sonuçları Açıklandı

Yeminli jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve Jüri Başkanı Gazeteci Şair Yazar Nihat İlikcioğlu Tarafından da onaylanmış olan liste
Listede yazılı olan değerli gönül dostlarımıza ödülleri, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13. – 18 arasında Gemlik ilçesinde TV kanalları ve Basının ve İlçe Kaymakamının huzurlarında, yemekli, şiirli ve sazlı ortamda sahiplerine verilecektir.
Şairlerimizin belirtilen tarih ve saatte, aşağıda yazılı adrese teşriflerini ve beraberlerinde getirecekleri kişi sayısını da rezervasyon için en geç bir hafta içinde yine aşağıdaki telefon numarasını arayarak bildirmelerini saygı ile rica olunur
ADI SOYADI ŞİİRİN ADI
1-SABAHATTİN KARAKUŞ M.KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET
2-GÜLŞEN SALDIRANER ATATÜRK
3-ÖZALİ YILMAZ BİZİM YUNUS
4-ELİF YAVAŞ VİCDAN
5-DR.İBRAHİM NECATİ GÜNAY DOST GÖNÜL KOYARSA
6-GÜLTEN KARA ATEŞ HAZAN MEVSİMİ
7-KURBANİ KAPLAN KIŞ MASALI
8-SONGÜL KARSAN GEÇ KALMA
9-YILMAZ GÜMÜŞ ORDUMUZ
10-ZATINUR CANBAZ İMKÂNSIZ AŞK
11-İSMAİL SEZGİN KASIMA NAZİRE
12-BEYAN GÜZEL BU SON OLSUN
13-BİRSEN EKER İÇİMDE
14-ERSİN AYDIN EN GÜZEL HEDİYE
15-YUNUS VURAL İMKÂNSIZ SEVMEK
16-AHMET İNAN ADINI KOYMUŞLAR AHMET
17-HATİCE ERDOĞAN SEN VARSIN
18-SERKAN AKKUŞ GİT
19-NEZAKET KÖRPE HAYAT
20-CAHİT BİNER KENDİMDEN BULDUM
21-SERPİL BİLGİN TAŞDELEN TUT
22-GÜNVER KORKMAZ CUMHURİYET KADINIYIM
23-AYŞENUR DÜRLÜ YANGIN YERİ
24-MERAL MELEK KAYA GİDİYORUM MASUM ÇOCUKLUĞUMA
25-HAMZA DİLBEN ANNE
26-NESRİN AYDIN GARİP BİR ISLIK SESİ
27-AYDIN KILIÇASLAN BUGÜN ŞİİRİMİ BEN SANA YAZDIM
28-ALİ GÖRMÜŞ ZAMANI DEĞİL
29-AYŞEGÜL ATALAY HANİ
30-DUYGU KILINÇ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
31-LATİFE GÜLMEZ DİKMEN CUMHURİYET
32-DAMLA AYDEMİR GÜRSOY BİR DESTANDIR ÇANAKKALE
33-ALİ AYDOĞRU KAYBOLAN İNSANLIK
34-CEMAL ŞİMŞEK SEVGİLKER ÖLMAZ
35-MELTEM ESENYEL ÇİFTÇİ AŞKI MUHAL EYLÜL
36-DİYANA MURATJANOVA ESKİ GÜNLERİN HATIRINA
37-MERAL OTAN BEN CUMHURİYET KIZIYIM
38-METİN ÖZKAN NEREDESİN
39-AYTEN AVRAN ÖMRÜMÜN CİLVESİ
40-SERHAT PEKER EZELDEN BERİ
41-GÜLAY PELİT İKİ SEVDALI YÜREK
42-BURAK TURGUT NERGİS
43-ŞULE YILDIRIM SARICI SAFDİL AKLIM
44-SAADET KILIÇASLAN HANİ NEREDESİN SEVGİLİM
45-ŞEHRİBAN KOSTİ SUSMAZLAR
46-İBRAHİM KAPLAN RÜYAM
47-ŞERİFE GÜZEL AĞAÇLAR İKİ KERE AĞLARMIŞ
48-MEVLÜT IŞILDAK KIRKLAR KAPISI
49-SALİHA İNAN BİR BEN SEVEYİM SENİ
50-AZİZ ERCAN YILDIZIN AŞKI
Toplantı adresi: Engin Ustanın yeri Lezzet lokantası (Restaurant)
Gemlik Merkezi. Hamidiye mah. Dereboyu cad.
Irmak sok. No. 10 Gemlik/Bursa
İrtibat Tel. 0536 316 37 62 – 0531 258 80 04
Tüm şairlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz
Başka bir şiir yarışmasında tekrar buluşmak dileğiyle
2021 Altın Kalemler Şiir Yarışması
Jüri Başkanı
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48