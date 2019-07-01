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2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ

2. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivali Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ

2. Uluslararası İstanbul Klasik Araç Festivali Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:50
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2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen festivalin açılış konuşmasında, geçen yıl 2 salonda 300’ün üzerinde aracın sergilendiğini belirten AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, bu yıl artan ilgi ve katılım nedeniyle 5 salonda yaklaşık 30.000 metrekare alanda 600’den fazla klasik aracın yer aldığını ifade etti. Ayrıca; klasik otomobillere ilgisi ile bilinen, festivalde sahibi olduğu klasik otomobillerini sergileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve ünlü sinema oyuncusu Nuri Alço da konuşmalarının ardından festivalde sergilenen klasik araçları incelediler.

  

Festivalde; resim (Sea Classic Garage Tüyap Kişisel Fotoğraf Sergisi-Deniz Tokgöz), heykel ve fotoğraf sergileri ile yedek parça, aksesuar ve çeşitli el sanatları ve hediyelik ürünlerin sergileme ve satışının yapıldığı standlar da bulunuyor. İlk gün programında; söyleşiler ve müzik dinletileri yapıldı.

  

Akşam 19:30’dan itibaren, katılımcılara özel kokteyl ve plaket töreni yapıldı. Plaket töreninde; sponsorlar ve emeği geçenlere verilen plaketlerin yanı sıra USA’dan gelen ünlü custom klasik otomobil tasarımcısı, custom araba konusunda en çok ödül alan tasarımcı ünvanına sahip, Celebrity Customs‘ın yaratıcısı John D’Agostino‘ya da plaket verildi. Kokteyl programı, Mavi Blues‘in sahne performansı ile deam ederken, Soda Grubu‘nun sahne performansı ile sona erdi.

  

  

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.07.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
Tüyap Fuar Ve Kongre MerkeziZambak Karabay2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
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