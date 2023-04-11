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2. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli koro müziğini özendirmek ve Türk müziğinin evrensel boyuta ulaşmasına katkı sağlamak için düzenlediği İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’yle bu yıl ikinci kez İzmirlilere müzik şöleni yaşatacak. 11-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek festival 81 koroyu ağırlayacak.

11 Nisan 2023 Salı 17:27
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2. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali başlıyor

İZMİR- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kültür sanat kenti” hedefi doğrultusunda İzmir, bu sene ikinci kez İzmir Çoksesli Korolar Festivali’nde ev sahipliği yapacak. Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 11-16 Nisan tarihleride düzenlenecek festivalin koro oturumları Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, söyleşileri ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda yapılacak.

81 koro İzmir’de ağırlanacak
Festivalde 81 koroyu ağırlanacak. Korolar, birbirleriyle yarışmaksızın 15 ayrı müzikal dalda “Festival Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilerek aldığı en yüksek puana ait müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek. Ücretsiz izlenebilecek festivalin detaylı programına kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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