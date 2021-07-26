Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1349.11
ALTIN
495.33
DOLAR
8.5575
STERLİN
11.8447
EURO
10.1140
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak
Fındık bahçesinin bir bölümü...
Denizli’de 17 dönüm tarla satılacak
Denizli’de 17 dönüm tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23
9 Okunma
2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyonu tamamlandı

DENİZLİ - Denizli'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 50 kişilik ekiple 2 yıllık çalışmanın ardından ayağa kaldırılan 15 bin kişilik tiyatronun açılışı ise kısa süre sonra yapılacak.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafından 2019 yılında başlanan antik tiyatronun restorasyon çalışmaları tamamlandı. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'daki antik tiyatro, bin 600 yıl sonra, yoğun bir çalışmanın ardından ayağa kaldırıldı.

SON TAŞI ŞİMŞEK KOYDU

Antik kentte, milattan önce 2’nci yüzyılda yapılan 15 bin kişilik antik tiyatroda yürütülen restorasyon çalışmalarında son taşı da kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek koydu ve yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Antik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırmayı başardıklarını belirten Şimşek, "Tiyatroda Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği katkılarla, 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından orijinalliği korunarak çalışmaları tamamladık. Antik kentte uzun yıllar sürecek işleri 15-16 yılda yapmayı başardık. 2 yıl içinde de antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdik. Bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguladık. Bu, dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük projedir. Herkese hayırlı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2 Bin 200 Yıllık Antik TiyatroRestorasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SANAT AŞKINA - 4” AÇILDI
“SANAT AŞKINA - 4” AÇILDI
ANIL SURAL’IN ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA?’ ADLI KİTABI ÇIKTI
ANIL SURAL’IN ‘NEDEN GELDİM AMERİKA’YA?’ ADLI KİTABI ÇIKTI
NORVEÇ’İN EN BÜYÜK MÜZESİ 2022’DE AÇILIYOR
NORVEÇ’İN EN BÜYÜK MÜZESİ 2022’DE AÇILIYOR
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA TİYATRO GÜNLERİ
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA TİYATRO GÜNLERİ
40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU
40. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ  SAHİPLERİNİ BULDU
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
“SYMPATHY” Sergisi-La Visione Art Gallery’de
“SYMPATHY” Sergisi-La Visione Art Gallery’de
Şaheser Özbalçık Yasin “Geçmişten Günümüze El Sanatları”
Şaheser Özbalçık Yasin “Geçmişten Günümüze El Sanatları”
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma