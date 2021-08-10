Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.38
ALTIN
478.22
DOLAR
8.6058
STERLİN
11.9301
EURO
10.0894
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

1900 yıllık Makedon Kulesi'nde bakımsızlıktan incir ağacı çıktı

10 Ağustos 2021 Salı 14:07
11 Okunma
1900 yıllık Makedon Kulesi'nde bakımsızlıktan incir ağacı çıktı

EDİRNE - Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi’nde bakımsızlıktan incir ağacı çıktı. 1900 yılık Makedon Kulesi’nin çevresinde yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi yapıların üzeri otlarla kaplandı. Kazılarda ortaya çıkan çini fırınları da çöplük haline geldi.

Tarihi yapının bir an önce restore edilip turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Maalesef Edirne'nin Orta Çağ’ı çok büyük ve zengin olmasına rağmen, günümüze intikal edebilmiş olan anıt sayısı çok az. Makedon Kulesi de bu anıtlardan birisi. Özellikle 9 ve 10'uncu yüzyılda Edirne çevresinde artan Bulgar ve diğer milletlerin baskılarına karşı koymak ve aynı zamanda kaleye takviye edebilmek ve bir gözetleme kulesi olarak yapılmıştır. Bu, dönemin en büyük anıtlarından biridir. Edirne Kalesi’ni destekleyici mahiyette yapılmış bir kuledir. Bizans mimarisi açısından da çok büyük öneme sahiptir" dedi.

PROJE ÇOK, SONUÇLANDIRILAN YOK

Kulenin etrafındaki surların da Roma İmparatoru Hadrianus döneminden kalma olduğunu söyleyen Beksaç şunları söyledi:

"Kule maalesef şu andaki durumuyla kaderine terk edilmiş durumda. Birçok proje yapıldı. Belediye, Kültür Bakanlığı ve farklı kurumların kuleyle ilgili birçok projesi oldu fakat bunların hiçbirisi sonuçlanmadı. Hiç bugüne kadar bir çalışma göremedik. Görüldüğü gibi kulenin üstünde otlar bitmeye başladı. Bunun yanında yine bu bölge de ağır bir ot örtüsünde. Bu tamamen bölgenin bakımsızlığının bir örneği. Anlaşılıyor ki Edirne'de kimse de bu bölgeye sahip çıkmak istemiyor. Temizlenmesi durumunda Edirne'ye gelenlerin öncelikle ziyaret edeceği yerlerden biri. Zindan altındaki duvarlarla birlikte burası da gelen ziyaretçilere sunulabilir ve bu bölge Edirne'nin turizmine katkı sağlayabilir. Biz bunu bizzat yaşadık. Edirne'ye gelen pek çok yabancı arkadaşımıza burasını ve aşağıdaki surları gösterdiğimizde çok büyük ilgiyle karşılandı. Ama ne çare ki çok kıymetli bir konumda olan bu bölge korunmuyor ve atıl durumda. Bir an önce turizme kazandırılmalı ve projeleri hayata geçirilmeli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
1900 Yıllık Makedon KulesiBakımsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
Arkeoloji Müzesi'nde geometri tarihini değiştirecek tablet
Zeytinin binlerce yıllık yolculuğu gün yüzüne çıkıyor
Zeytinin binlerce yıllık yolculuğu gün yüzüne çıkıyor
“Confıdent” Sergisi – Galerıe D’Art La Visione’de
“Confıdent” Sergisi – Galerıe D’Art La Visione’de
MASUMİYET MÜZESİ YENİDEN AÇILDI
MASUMİYET MÜZESİ YENİDEN AÇILDI
DERAY YURDAKUL’DAN ‘NÖBETÇİ GÖZYAŞLARI’
DERAY YURDAKUL’DAN ‘NÖBETÇİ GÖZYAŞLARI’
OYA BAŞAR VE BEGÜM BİRGÖREN’İN BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI 'PLASTiK AŞKLAR' YENİDEN SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
OYA BAŞAR VE BEGÜM BİRGÖREN’İN BAŞROLÜNÜ PAYLAŞTIĞI 'PLASTiK AŞKLAR' YENİDEN SEYİRCİSİ İLE BULUŞUYOR
BALTHAZAR, 20 KASIM’DA İSTANBUL’DA
BALTHAZAR, 20 KASIM’DA İSTANBUL’DA
ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADIN
ÇİNİNİN PEŞİNDEN KOŞAN KADIN
Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi
Amida Höyük'teki kazılarda bulunan el bombaları sergilendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma