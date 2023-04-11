19. Akbank Kısa Film Festivali ‘YARIŞMA FİLMLERİ’ Açıklandı

İSTANBUL- Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmaları’nın finalist filmleri belli oldu. Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2237 kısa film başvurdu.

‘Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ne katılan eserler arasından 14 film ve ‘Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü’ başvuruları arasından seçilen 15 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışmaya hak kazandı. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘Genç Bakışlar’ yarışma bölümünde ise 6 film finalist olarak belirlendi.

‘En İyi Film’ olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri Akbank Sanat tarafından; Ulusal kategoride 50 bin TL, uluslararası kategoride ise 5 bin dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünün kazanan yönetmeni ise 15 bin TL ile ödüllendirilecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ