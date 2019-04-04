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18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin Açılışı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin Açılışını Yaptı…

18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin Açılışı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin Açılışını Yaptı…

04 Nisan 2019 Perşembe 11:42
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18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivalinin Açılışı Yapıldı

HABER: ELİF GÜNAY

AFYONKARAHİSAR - Kültür turizmine değer katmak misyonuyla NG Afyon’un ev sahipliğinde düzenlenen, Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini üstlendiği, 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal’ın açılış konseriyle başladı. Mozart’ın piyano ve keman sonatından sol majör, Grieg’in piyano ve keman sonatından do minör ve Brahms’ın scherzo eserlerini seslendirdiler.

Afyon’un yanı sıra farklı şehirlerden de katılım gösteren sanatseverler, açılış konserine büyük ilgi gördü. Müzik tutkunlarına keyifli dakikalar yaşatan konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katılım gösterdi. Festivalin açılış gecesinde tiyatro oyuncusu Nejat Birecik, çocuk edebiyatının önemli ismi Yalvaç Ural, yazar Ahmet Örs, edebiyat çevirmeni Regaip Minareci, ressam Hüsamettin Koçan, fotoğrafçı Orhan Cem Çetin ve besteci Hasan Uçarsu gibi sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri Yalçın ve Önal’ın konserini izleyenler arasındaydı.


Anadolu’nun en uzun soluklu müzik festivali olma özelliği taşıyan 18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 7 gün boyunca birbirinden değerli sanatçıların söyleyişi ve konserleri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.04.2019 11:45
Anahtar Kelimeler:
Piyanist Elif ÖnalCumhurbaşkanlığı Başkemancısı Jülide YalçınElif Günay18. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali
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