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160 yıllık Şile Feneri restore edilecek

Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan ve Türkiye’nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneri olan Şile Feneri güçlendirilerek restore edilecek.

09 Haziran 2020 Salı 11:34
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160 yıllık Şile Feneri restore edilecek

İSTANBUL - Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan ve ışığı 20 mil yani yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşan, Türkiye’nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olan Şile Feneri  restore edilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tarihi fener için ihale açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, “Şile Feneri ve Lojman Binası Güçlendirmesi ve Restorasyon İşi” adı altında açtığı ihale 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. İhale şartnamesine göre güçlendirme ve restorasyon işleri 420 günde tamamlanacak.
 

Halen faaliyette olan ve Şile’nin amblemi haline gelen 160 yıllık deniz fenerinin 8 merceği bulunuyor. Bu fenerler 1000 watt'lık elektrik lambası ile aydınlatılıyor. 19 metre uzunluğundaki fenerin görüş mesafesi ise 20 mil yani yaklaşık 32 kilometre. Fenerin hemen yanında bulunan lojman binası ise müze olarak vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Müze içerisinde önceden kullanılan tarihi fenerler, gaz lambaları ve gemiciliğe dair objeler sergileniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultan Abdülmecid160 Yıllık Şile FeneriRestore
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