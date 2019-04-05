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1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya'dan sonra en önemli tarihi eser olarak gösterilen 1500 yıllık Böcek Ayazma Vaftizhanesi ilgi bekliyor. Tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen vaftizhanenin etrafı ise çöp yığınlarıyla doldu.

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde Ayasofya'dan sonra en önemli tarihi eser olarak gösterilen 1500 yıllık Böcek Ayazma Vaftizhanesi ilgi bekliyor. Tarihi eser kaçakçılarının hedefi haline gelen vaftizhanenin etrafı ise çöp yığınlarıyla doldu.

05 Nisan 2019 Cuma 12:20
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1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

BURSA - Bizans İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı kabul ettiği 1'inci ve şu anki İncil'in kabul edildiği 7'nci Konsilin toplandığı merkez olan İznik'te, Yakup Çelebi Sokağı'nda bulunan ve M.S. 6'ncı yüzyılda yapılan Böcek Ayazma Vaftizhane ilgi bekliyor. 11 basamaklı bir merdivenden inilen vaftizhanenin kapıları kilitlenirken, etrafı ise çöplerle doldu. Ayrıca koruma duvarları da yıkılan vaftizhane, günden güne yok olmanın eşiğine geldi.

2015 YILINDA İÇİNDEKİ MERMER PLAKA ÇALINMIŞTI

Girişinde yer alan 80 santimetre yüksekliğinde, 40 santimetre genişliğinde, 15 santimetre kalınlığındaki mermer plaka, 2015 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden de çalındığı duyurulan mermer plakanın üzerinde iç içe geçmiş kabartma motif ve bu motifin üzerinde ise bir rozet deseni bulunuyordu. Bu plakanın bir benzeri ayazmanın içindeki nişin yanında da yer alıyor.

ACİL ÖNLEM ALINMASI LAZIM

Resim sanatçısı ve tarihçi Hüseyin Acarol, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Tarihlemesi milattan sonra 6.yüzyıl Bizans dönemi. Vaftizhane her yerde yok. Burası bir manastır bölgesidir. Doğan çocukları kutsandığı bir yer burası. 12 basamakla iniliyor. Özel bir yer olarak yapılmış. Fakat koruma amaçlı kubbenin üstüne dökülen betonlar kat kat oldu. Bu kubbe patlamak üzeredir. Bu bize bırakılan bir medeniyetin hatırasıdır.  Bunu korumakla görevliyiz. Bu şekilde olması mümkün değil ortada. Sonra diyoruz ki yabancı turist yok. Bu hali ile neden gelsin buraya. Biz bunun etrafını güzelleştirmeliyiz. Buranın tanıtımını yapmalıyız. Şu rezaleti görüyorsunuz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
VaftizhaneBursa
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