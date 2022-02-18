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14 ŞUBAT'I KUTLAMAYAN AŞK FESTİVALİ, 360 DERECEDEN AŞK 

Tüm şubat ayını sanat ve ilhamla donatmaya devam ediyor. 

18 Şubat 2022 Cuma 20:04
14 ŞUBAT'I KUTLAMAYAN AŞK FESTİVALİ, 360 DERECEDEN AŞK 

SEVGÜL EROĞLU

Pazarlama trendlerinin dışında durarak kalp sembolü kullanmayan ve 14 Şubat’ı kutlamayan festival "Aşk tek bir gün kutlanamaz!" diyor ve  Aşk’ı bizlere, onu en güzel ifade ediş biçimi olan sanat ve ilhamla hatırlatıyor. Ve bunu festival kurucu küratörü Işık Gençoğlu'nun aşka olan inancı ve çabaları ile tam 14 senedir istikrarla sürdürüyor.  

Ay başından bu yana festivale ev sahipliği yapan 4 farklı lokasyonda arka arkaya 4 sergi açan, böylece 100'yakın sanatçıyı ve 300'e yakın sanat eserini izleyicilere sunan, bir de sohbetler ve imza günü ile dolu dolu geçen Lovers Bazaar gerçekleştiren 14'üncü 360 Dereceden Aşk Festivali'nde bu hafta sırada LOVE-UP film seçkisi ile film gösterimleri var. Gelecek ve son hafta ise yaşamda özgün duruşları ile takdir toplayan değerli isimlerin katılımı ile Aşkı Konuşanlar Konferansı ve Love Mafia Özel Çember Buluşması &Jam Sessionhayata geçecek. Son iki hafta Mehmet Genç ve Metin Bobaroğlu gibi değerli isimlerin konuşmacı olduğu online düzenlenen İlahi Aşk Sohbetleri de ilk iki haftadaki aynı coşku ile devam ediyor :) 

Festivalin, sinema eleştirmeni ve reklamcı Özkan Binol direktörlüğündeki film kategorisine Soho House Istanbul ev sahipliği yapıyor. Özkan Binol'un "Evin Nerede?" temasına özel olarak seçtiği filmlerden oluşan bu seçki 16-20 Şubattarihleri arasında Soho House Istanbul'un butik sinema salonunda sanatseverlerle buluşuyor.  Beş gün boyunca her akşam, yerli-yabancı / kısa ve uzun metraj filmlerden oluşan iddialı bir seçki sunulacak. FuadSinyora Enrica ile İtalyan OlmakAcı & Tatlı Belgeseli, Ben O DeğilimSabırsızlık Zamanı gibi Türkiye’de vizyona girmemiş ama festivallerden ödülle dönmüş bu özel filmlerin gösterimleri öncesinde eserlerin yönetmenleri, oyuncuları ve sinema dünyasından tanınmış isimlerle filmler hakkında kısa söyleşiler de gerçekleşecek.Emre Kızılırmak, Tuvana Türkay, Aydın Orak, Ali İlhan, Levent Can, Eylem Kaftan, Pelin Batu ve Soho House Istanbul’daki sergi katında bir de eseri sergilenen Tayfun Pirselimoğlu festivalin sinema kuşağına katılması beklenen değerli isimlerden bazıları.

Önce Vatan Gazetesi

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