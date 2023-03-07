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12 Yıldır Şiirler Gideceği Adresi Biliyor!

07 Mart 2023 Salı 14:49
12 Yıldır Şiirler Gideceği Adresi Biliyor!

Gaziantep'li Yazar ve Şair Nihat İlikcioğlu’nun 25. Sanat Yılına { Özel } 128 sayfalık ve 106 eserlerinin olduğu ayrıca kitabın arka kapağında ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ şiiri ve 1996 yılında Radyo Programcılığı sunumu görsel fotoğraflı ‘’ DUYGULARIN ADRESİ ‘’ adlı şiir kitabını değerli okurlarına buluşturmak üzere 07.03.2012 tarihinde çıkarmıştır

İŞTE BU ŞİİR TAM SİZE GÖRE!

Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir kitabında ‘’ Aşk, sevgi, hayata dair, güncel, ayrılık, özlem dolu, hüzün kokan ve kendini dizelerinde ihbar eden şairin kahve tadında şiirlerini okuyarak yüreğinizin adresine gidebilirsiniz. İşte bu şairin şiirleri tam bana göre diyebilirsiniz

36 YILDIR D/OKUNUYOR!

Şair Nihat İlikcioğlu şiir yazmaya 16 yaşından beri yazıyor olup 36. sanat yılındadır

" Şiirin yazılma tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur " her daim okuyabilirsiniz.

DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } kitabında okuyacağınız imzasını attığı eserlerinden bazıları şöyle sıralanmıştır...

* Aşkımızı Çiz Bir Yusuf'çuk Doğsun

* Bahtsız Kadın

* Bayramlıklarım Olmadı Ki Bayramlarım Olsun

* Buralarda Olmayacağım

* Düğün ve Cenaze

* İnternet Gelini { Gaziantep Şivesiyle }

* Giderken Yanında Götür Gülüşlerini

* İşte Kapı Gidebilirsin

* Kader Değil Ayrılık

* Kendine İyi Bak Deme

* Mem U Zin

* Merhaba Ölüm

* O Bir Hayvan

* Otur Benimle Yalnızlığım

* Sevişemiyor Musunuz ?

* Yar Sensiz Hayat

Vs. vs

Nihat İlikcioğlu 

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 07.03.2023 14:51
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12 Yıldır Şiirler Gideceği Adresi BiliyorNihat İlikçioğlu
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