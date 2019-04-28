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12. Uluslar Arası Çayda Çıra Film Festivali sona erdi

Habere ulaşmak için tıklayınız...

12. Uluslar Arası Çayda Çıra Film Festivali sona erdi

Habere ulaşmak için tıklayınız...

28 Nisan 2019 Pazar 17:41
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12. Uluslar Arası Çayda Çıra Film Festivali sona erdi

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Elazığ 12. Çaydaçıra Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Funda Akosman Erman’ın da ödül aldığı gece ile ilgili geniş bilgi Salı günü ÖNCE VATAN gazetesinde... 

Önce Vatan Gazetesi

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