‘100 YILLIK TÜRKİYE’

HABER: NEDRET HOTUN

Anadolu Ajansı yayınladığı eserlere Türkiye tarihinin 1920 ila 2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı ‘1oo Yıllık Türkiye’ kitabını da ekledi. Ajansın zengin haber ve görsel arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan eser 1920’lerde işgalci güçlere karşı Anadolu’da direniş hareketinin başlamasından yeni bir devletin temellerinin atılmasına, Türkiye’nin çok partili hayata geçişine, Türk Sanat Müziği’nin güneşi Zeki Müren ve sevilen sanatçı Barış Manço’nun hayatını kaybetmesine, Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’nü alan ilk Türk Bilim insanı olarak tarihe geçmesine kadar hafızalarda yer eden birçok olayı tarihe not düşüyor.



