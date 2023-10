En İyi Türk Opera Sanatçısı "Tenor Sedat Can Öztoprak"

Aynı yıl içerisinde art arda 5 tane Uluslararası Yarışma Birinciliği kazanan ilk ve tek Türk Opera Sanatçımız ülkemizin gururu ünlü Tenor Sedat Can Öztoprak, Türkiye'nin en önemli Ödülleri arasında gösterilen Best Of Medya Gold Ödülleri'nde de çok değerli isimlerin oylamaları sonucu bir kez daha 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödülüne layık görüldü. Sedat Can Öztoprak, Uluslararası Arenada layık görüldüğü "Türkiye'yi En İyi Temsil Eden Sanatçı" Ödülü dahil olmak üzere bugüne dek sayısız kez layık görüldüğü Uluslararası ve Ulusal Ödüllere 23 Eylül 2023 tarihinde sayın Demet Şener ve Hülya Bayar'ın sunumlarıyla İstanbul'da gerçekleşen Best Of Medya Gold Ödülleri'nde bir yenisini daha ekledi. Ünlü Opera Sanatçısı, Ödüle layık görülmesiyle ilgili olarak duygularını ise şu şekilde dile getirdi. "Oylama sonucu beni bir kez daha zirvede layık görerek "Yılın En İyi Opera Sanatçısı" ödülüne layık gören tüm değerli isimlere çok teşekkür ediyorum. Bu yıl Türkiye'nin en önemli 12 farklı Ödül Organizasyonu tarafından 12. defa çok değerli isimlerin oylamaları sonucu "Yılın En İyi Opera Sanatçısı" ödülüne layık görülmüş olmamın verdiği gururun tarifi yok kesinlikle. Bu bir Türk Opera Sanatçısı için eşsiz bir gurur. Emeklerimin karşılığının böylesine çok önemli bir Ödülle daha taçlanmış olması gerçekten sonsuz gurur verici. Uluslararası ve Ulusal Ödüllerle birlikte layık görüldüğüm bu seneki 16. Ödül oldu bu. Bu yıl Türkiye'nin en önemli bir başka Ödül Organizasyonu tarafından da yine çok değerli isimlerin oylamaları sonucu layık görülmüş olduğum "Uluslararası En Başarılı Opera Sanatçısı" ödülüm de dahil olmak üzere, Cumhuriyet'imizin 100. Yılında bütün bu başarıları elde etmiş olmak da bir Türk Opera Sanatçısı için ayrıca eşsiz bir gurur kesinlikle. Elde etmiş olduğum bütün bu başarılar Cumhuriyet'imizin 100. Yılında canım Ülkem Türkiye'me ithaf olsun. Layık gören tüm değerli isimlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum ki ömrüm yettiğince sanatı ve opera sanatını elimden geldiğince hep daha da ileri taşımaya devam edeceğim. Ve tüm ömrümü sanat ve opera sanatı başlığı altında yaşamaya hayatımın sonuna kadar hep daha da devam edeceğim kesinlikle."

Öztoprak ayrıca, Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen 29 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yıl CD'si" çıkartmaya da hazırlanıyor. Ayrıca yine Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen 29 Ekimde "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Bestecileri Konseri" adı altında Resital Konserle yine Türk halkıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü Opera Sanatçısı, Türkiye'de geçen yıl da yine defalarca kez layık görüldükten sonra, 2023 Yılında da yine Türkiye'nin tüm en önemli Ödül Organizasyonları tarafından hepsinde de yine çok değerli isimlerin oylamaları sonucu defalarca kez 'Yılın En İyi Opera Sanatçısı' Ödüllerine layık görülmesinin akabinde ve yine 2023 yılında da pek çok kez yine elde ettiği çok çok önemli Uluslararası başarılarına ilave, tüm bunların akabinde 29 Ekimde çıkartacağı Cumhuriyet'in 100. Yıl CD'si ve yine 29 Ekimde Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen vereceği "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Bestecileri Konseri" ile başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanmaktadır.

Uluslararası Başarı Ve Kariyer Ödülleri, Altın Melek Ödülleri, Altın Yonca Ödülleri, Altın Yıldız Ödülleri, Sun Awards, Gold Fame Prestige Awards, Altın Başarı Ödülleri, Uluslararası Altın Medya Ödülleri, Best Of Medya Gold Ödülleri, RC Menajerlik Başarı Ödülleri... gibi daha pek çok tesçilli Ödüllerin sahibi ülkemizin gururu ünlü Opera Sanatçısı Tenor Sedat Can Öztoprak, 29 Ekimde piyasaya süreceği "Cumhuriyetin 100. Yıl CD'si" ve yine aynı gün Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen vereceği Cumhuriyet tarihimizin en önde gelen Türk bestecilerinin eserlerini yorumlayacağı "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Bestecileri Konseri" Resitali ile alakalı duygu ve düşüncelerini ise şu şekilde dile getiriyor.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet tarihimizin en önemli bestecilerimizin eserleriyle 29 ekimde bayrağımızı dalgalandıracak olmak, bu misyonu üstleniyor olmak çok önemli. Opera tarihimizin en önemli mihenk taşlarından olan bestecilerimizin eserlerinin Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve 29 ekimde seslendiriliyor olması, opera tarihimizin değerlerini yaşatmak bakımından önemlidir. Babam dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Bariton Sedat Öztoprak'ın 2000 yılında Devlet Opera ve Balesi idareciliği döneminde de "Türk bestecilerinin acilen Dünya repertuarına kazandırılması gerekliliği" gerçeğiyle yola çıktığı idarecilik dönemindeki o değerleri, daha da ileri taşıma isteğim ve heyecanımla birlikte 29 Ekimde vereceğim Türk Bestecileri Konseri'mden sonraki süreçte de yine aynı Konser programıyla Türk bestecilerimizin eserlerini Dünya'nın en önde gelen Opera Sanat şehirlerine taşıyarak aynı Konserleri oralarda da vermeyi, eserlerimizi, değerlerimizi, kültürümüzü, dokumuzu, dünya sahnelerine taşımayı, değerlerimizi dünyada da duyurmayı, bir Türk Opera Sanatçısı olarak öncelikli görevlerimden biri olarak saymaktayım.

Beni en çok heyecanlandıran konulardan biri olmakla beraber, 29 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştireceğim Türk Bestecileri Konserim için de ve yine aynı gün çıkartacağım "Cumhuriyetin 100. Yıl CD'si" için de büyük heyecan ve mutluluk duymaktayım. Ve bayrağımızı dalgalandıracağımız torunlarımıza en iyi şekilde nice 100 yıllar bırakma gayesiyle 29 Ekimde çıkartacağım "Cumhuriyetimizin 100. Yıl CD'sini ve "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Bestecileri" Konserimi yine çok değerli Türk Halkına ve canım Ülkem Türkiye'me ithaf etmek istiyorum. Şeklinde duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

HABER PROGRAM SUNUCUSU BESİM KAVUKÇU

F. Besim Kavukçu Ankara'da doğmuştur. Mikrofonla çocuk yaşta tanışan Kavukçu, birçok organizasyon ve etkinliğin sunuculuğunu yaptıktan sonra, protokol sunucusu olarak mikrofonla yaşamaya devam etmiştir. Sunuculuğun yanında, seslendirme de yapmaya devam eden Kavukçu, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Etnoloji bölümünden mezun olduktan sonra, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarında yıllarca Kurumsal İletişim Müdürlükleri yaparken sunuculuğa da devam etmiştir.

Sunuculuğun yanında kendini sinema sektöründe de geliştirmek isteyen Kavukçu, Yeşilçam yıldızlarıyla, genç ve tecrübeli günümüz oyuncularının buluştuğu "Bir Türk Masalı" isimli filmin senaryo ekibinde yer alıp, filmin uygulayıcı yapımcılığını ve genel koordinatörlüğünü üstlenmiş, bahsi geçen filmin devam filmi olan "Bir Türk Destanı" ve çocuklara yönelik "Bir Çizgi Türk Masalı" animasyon dizisinin de senaryosunu yazmıştır.

Sinema sektöründen sonra TV sunuculuğuna geçiş yapan Kavukçu birçok ulusal kanalda canlı olarak yayınlanan "Günaydın Türkiyem, Besim Kavukçu'yla Gün Sonu, Besim Kavukçu'yla Günde Ne Var, Seçim Masası, Haber Masası" gibi birçok haber programını hazırlayıp sunmuştur.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların resmi sunuculuğunu üstlenen Kavukçu'nun "Ya Sonra 1972 - 2002, Türkiye Cumhuriyetinin Yakın Siyasi Tarihi" isimli Belge Roman tarzında iki ciltlik kitabı İzan Yayınevinden yayımlanmıştır. Şu an bir sinema filmi ve kitabının üçüncü cildinin çalışmalarını yapan Kavukçu, seslendirme ve protokol sunuculuklarına devam etmektedir.

Köpek Eğitmeni Sanatçı Çağdaş Sincer

Çağdaş Sincer köpek eğitmenliğine 2007 yılında başladı . 2015 yılında kendine ait sistem olan köpeğe dokunmadan eğitim sistemini Türkiye’ye kazandırdı. Sadece aile eğiterek sorun çözme sistemine geçiş yaparak dünyada bir ilk olan köpek eğitimi ile farkındalık yarattı. 2022 yılında uluslararası kariyer ödülleri çerçevesinde yılın en iyi köpek Eğitmeni ödülünü aldı. 2022 yılında ‘ ŞİZOFREN KÖPEKLER VE SAHİPLERİ ‘ adlı kitabını tüm hayvan severlerle buluşturdu. Çağdaş Sincer Müzisyen bir ailenin çocuğu olduğu için beş yaşından itibaren müzikle büyüdü . Profesyonel anlamda 2022 yılında Aşta Katliam adlı Single ile müzik camiasına girdi. Arkasından hız kesmeden ünlü sanatçı Tan Taşçının elbet adlı şarkısına cover yaptı. 2023 yılında kendine ait olan şarkıları çıkarma kararı alarak çok mu zor sence ve 20 Eylül 2023 yılında son şarkısı olan ve kendine ait olan ego adlı pop şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu . Türkçe 90’lar pop kültürle büyüdüğü için dijital içermeyen gerçek pop müziği yapmaya devam etmektedir. Yılbaşında yeni çıkaracağı sürpriz bir cover la müzikseverlerle buluşmaya hazırlanmaktadır. Çağdaş Sincer bir yandan köpek eğitmenliğindeki büyük başarısı ve kendine özgü yöntemleri diğer yandan müzikteki yeteneği , kendine özgü müzik tarzı , özgün yorumculuğu , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve karizması ile dikkat çekmektedir. Çağdaş Sincer tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Spikeri ve Program Sunucusu Aybüke Taştan

5 Kasım 1998 Denizli doğumludur. Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden lisans derecesinde mezun oldu. Okurken aynı zamanda okul bünyesinde yer alan Üntv'de çalıştı hem kamera arkasında reji kısmında hem de kamera önünde "O da bizden" isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra bir süre yemek fotoğrafçılığı ve sosyal medya uzmanlığı yaptı. Mezun olduktan sonra ise Denizli de yerel bir TV olan DEHA'da haber spikerliği radyo ve TV programcılığı yaptıktan sonra İstanbul'a yerleşerek Çiftçi TV de ana haber bülteni sunmaya başladı. Aybüke Taştan eğitimini de aldığı bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği , gazeteci yönü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Aybüke Taştan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Kişisel Gelişim Uzmanı Mukaddes Funda Öner

1985 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversiteye kadar bu güzel şehirde ilk-orta ve lise eğitimini tamamladı, Süleyman Demirel Üniversitesi Ebelik lisansını aldı. Mezuniyet sonrası atama sonucu İstanbul'a yerleşti. Yüksek lisans ve formasyon eğitimlerini tamamlarken 2013 yılında Theta Healing ile tanıştı. Nefes eğitmenliği, doğum koçluğu, jaas uygulayıcılığı gibi farklı alanları deneyimledi. Süreç hızlı ilerledi ve bu tekniği daha çok insana ulaştırmaya karar vererek 2014 yılında Yunanistan’dan aldığı eğitimle eğitmen oldu. Daha sonra Rusya, Almanya ve Türkiye’de aldığı eğitimlerle kişisel gelişimine devam etti. 2016 yılında iki mesleğini birleştirerek devam etme kararı ile Antalya’ya dönerek İZ GÜZELLİK merkezine KİŞİSEL GELİŞİM alanını ekledi. 2016 yılından beri halen Antalya'da olan merkezinde Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yüz yüze ve bunlara ek olarak İsveç, Avusturalya ve İngiltere online eğitimlerle öğrenci yetiştirmeye ve danışanlarıyla görüşmelerine devam etmektedir. Mukaddes Funda Öner çalışmalarına dair şunları söylemektedir : “ThetaHealing güçlü dua ve meditasyonlarla evrendeki yaşam enerjisini kullanarak, size engel görünmez iplerinizden özgürleşmenizi sağlar. Beyinin Theta frekansını kullanarak bilinç dışındaki inançlar tespit edilir ve dönüşüm başlar. Sürekli tekrarlayan olaylardan, hep benzer davranışı sergileyen insanları hayatınıza çekmekten sıkıldıysanız bu çalışmayla gerçek potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Eğitim alarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. “ Mukaddes Funda Öner bu alandaki eşsiz yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü metodları , özgün kişisel gelişimciliği , vizyonu, güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle dikkat çekmektedir. Mukaddes Funda Öner tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Ressam Uğur Cansu Uludağ

1987 Kuşadası doğumludur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Ardından aynı branşta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Minnesota Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi aldı. Resime ve görsel sanatlara olan ilgisi ise her zaman var olup pandemi döneminde suluboya çalışmalarına başlamasıyla daha profesyonel bir boyuta evrildi. Yine aynı dönemde, bir kariyer değişikliği kararı ile psikoloji okumaya karar verdi ve halen Doğuş Üniversitesi psikoloji Bölümünde %100 burslu olarak eğitimine devam etmektedir. Merakı ve araştırmalarıyla ‘kendi kendini eğitmiş (self-taught)’ dediğimiz bir temelden gelse de son birkaç yıldır çeşitli suluboya ustalarının ve sanatçılarının atölyelerine katılarak, farklı portallarda online dersler alarak ve bu uğraş ile tanıdığı arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak teknik bilgisini genişletmeye ve özgün tarzını bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Sanat terapisi alanında ilerlemek; kendine hem mesleki hem resim bilgisini aktarabileceği bir alan yaratmak istemektedir. Ayni zamanda Mayis’23 tarihinden beri Art-Ist Suluboya Topluluğunda Yönetim üyesidir. Katılımları : ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 2022 ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 2023 , ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı 2023 , Turqouise Art Gallery, Atölye Resim Sergisi 2023 İlgi Alanları : Kitap okumak, kamp yapmak, uzun seyahatler ve yolculuklar yapmak, Diller : İngilizce-ileri seviye- Flemenkce-Orta seviye- Almanca-Başlangıç Seviyesi. Uğur Cansu Uludağ resime olan ilgisi ve yatkınlığı, çok yönlü birikimi , kendine özgü resim tarzı , özgün eserleri , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve psikolojiyle harmanlayarak geliştirmek istediği sanat terapisi yöntemi ile dikkat çekmektedir. Uğur Cansu Uludağ tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sinemanın Kraliçesi Model oyuncu Ela Yılmaz

Ela Yılmaz 12 Mayıs 2003’te Çorum’da doğdu. Babasının işi dolayısıyla küçük yaşlarda başka şehirlerde yaşadı. 4 yaşından beridir İstanbul’da yaşamaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde İstatistik bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri okumaktadır. Ayça Kuru Akademi’de Mankenlik ve Modellik Eğitimi aldı. 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında 3.lük derecesi yaparak Kraliçe unvanı aldı. Şu anda Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda profesyonel olarak defilelerde modellik yapmaktadır. Bugüne kadar çok önemli modacıların defilelerinde ve yine kıymetli markaların yüzü olarak yer almıştır. Ela Yılmaz oyunculuk ve modelliğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü , vizyonu , güçlü iletişimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ela Yılmaz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Eğitim Danışmanı , Tarih Öğretmeni Ada Tuğba Çetin

5 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul Avcılar’da doğdum. İlkokul , Abdülkadir Uztürk Ortaokulu ve Sabancı 50. Yıl Anadolu lisesini İstanbul / Avcılar da tamamladıktan sonra üniversite için Edirne’ye geldi. Trakya üniversitesi Tarih Bölümü lisans mezunu olduktan sonra aynı üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde yüksek lisansına devam etmektedir. Küçüklüğünden beri eğitimci olmak hayaliydi. Aynı Hasan Ali Yücel’in ayakkabıları önüne dizip ders anlatması gibi Ada Tuğba Çetin’de evde bulduğu çoğu şeyi önüne dizer ve o gün okulda ne öğrendiyse , bir öğretmen edasıyla onlara anlatırdı. Ada Tuğba Çetin’in de eğitime ve eğiticiye olan merakı daha küçük yaşlarda başlamış. Bunların dışında 10 -15 yaş grubundaki çocuklara gerek okul başarılarını daha üst seviyeye ulaştırmak , gerekse okul sınavları ve LGS gibi geleceklerini şekillendirecek olan sınavlarında başarıya daha kolay ulaşmaları için eğitim danışmanlığı ve koçluğu yapmaktadır. Kendini aldığı eğitici ve eğitimci sertifikaları sayesinde özellikle ortaöğretim öğrenci grubu üzerine geliştirmek, onların hayatlarına dokunabilmek, yetişkinlik hayatlarına doğru ilerlerken kendilerine kuracakları hayatta en iyisi ve en üst noktaya ulaşabilmeleri açısından destekleyici bir unsur olarak görmekte ve bunun için çaba göstermektedir. Aynı zaman da Özel bir kurumda sosyal bilgiler ve T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri vermektedir. Bir yandan öğreniyor, bir yandan öğretmektedir. Öğrenmenin ve ilerlemenin asla yaşı olmadığını düşünenlerden olan Ada Tuğba Çetin kendi deyimi ile hala öğrenci olan bir öğretmendir. Bunun dışında günümüz koşullarında gerek maddi gerek coğrafi gerek başka nedenlerden dolayı özel öğretime ulaşamayan öğrencilere herhangi bir karşılık beklemeden ve şehit yahut Gazi çocuklarına şehir içi şehir dışı online destekleyici dersler vermektedir. Ada Tuğba Çetin’in eğitim felsefesine göre Her çocuk özeldir ve her biri özel ilgiliyi hak etmektedir. İmkanı olmayana imkan yaratmak, bir çocuğun bile hayatına dokunabilmeyi paha biçilemez bir armağan olarak görmektedir. Oksijenini harcadığı, toprağına bastığı, güneşinde ısındığı dünyaya , vatanına borcunu en güzel şekilde çocuklarımıza faydalı olarak ödeme gayreti içindedir. Henüz 26 yaşında dünya için küçük ama yaşı için büyük hayalleri olan Ada Tuğba Çetin’in hayallerinin baş köşesinde de öğrencileri bulunmaktadır. Ada Tuğba Çetin eğitim alanındaki yetenekleri , çok yönlü birikimi , kendine özgü eğitim tarzı , özgün yöntemleri , idealistliği , vizyonu , güçlü öğretmenliği ve iletişimi , özverisi , başarıya götüren reçeteleri gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ada Tuğba Çetin tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Melissa Aslan

Melissa Aslan aslen Elazığ ve Tuncelilidir. Elazığ’da doğup ilköğrenim ve lise hayatını orada tamamladı. Daha sonradan lisans eğitimin ardından, halen Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Melissa Aslan eğitimiyle beraber çocukluğundan beri çok yapmayı istediği iş olan modelliğe yöneldi. Modellik eğitimini bu alandaki çok önemli bir isim olan Asil Çağıl’dan aldı. Bu sene haziran ayında finali gerçekleşen FAME MODEL OF TURKEY yarışmasında 1. Olup kraliçe unvanı alan Melissa Aslan aynı zamanda 2020 yılında BEST MODEL of TURKEY yarışmasında da 3rd runner up derecesi ile taçlanmıştı. 5 yıldır profesyonel modellik yapmaktadır. Türkiye’de İstanbul Fashion Week ve Yıldırım Mayruk defileleri başta olmak üzere birçok farklı defile ve şovda yer aldı. Birçok önemli markanın yüzü oldu. Ayrıca 2019 Eylülde New York Fashion Week de 6 defa podyuma çıktı. Amerika, İsveç ve Çek cumhuriyeti olmak üzere birçok farklı ülkede eğitim aldı ve yaşadı. Melissa Aslan bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği , özgün yüzü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , tescilli güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çekmektedir. Melissa Aslan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yazar Ece Eskiköy

İstanbul Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde ücretli öğretmenlik yaptı. Pandemi süreciyle birlikte tamamen yazarlık ve çevirmenlik alanında çalışmaya karar verdi. Editörlük mesleğini de yakın zamanda bu kararına dâhil etti. Yazarlık çocukluk hayali olan Ece Eskiköy bu süreci şöyle anlatıyor : “ İlkokul dörde giderken bir defterim vardı ve ona Yazar Olmak İsteyen Kızın Hayatı başlığı altında kendi hayatımı yazmaya başlamıştım. “İlk yazarlık tecrübem,” diyebilirim çocuksu bir heyecanla. Sonra o defterimi kaybettim ne yazık ki. Fakat hatırası hâlâ aklımın, kalbimin en güzel köşesinde. Kitap okunan, kitabın değer gördüğü bir ortamda yetiştim. Okumayı, yazmayı öğrendiğimden beri okumak ve yazmak dünyamın merkezi. İlhama inandığım kadar yazmanın formülü olduğuna da inanırım. Nitelikli bir yazar olmak için önce nitelikli bir okur olmak gerekir. Bunun için okuma kulüplerine, yazarlık eğitimlerine katıldım. Bu eğitimleri alırken yolum 25m2 Akademi ile kesişti. Yazma tekniklerini öğrenmemde, okuduklarımı farklı bakış açılarıyla değerlendirmemde bana rehber oldu 25m2 Akademi. “

İlk romanı Denizkızı Masalı, 2022 yılının Ekim ayında, Luna Yayınları tarafından basıldı. 4 Eylül 2023 tarihindeyse 25m2 Yayınevi aracılığıyla Storytel’de yayımlandı. İkinci romanını da tamamlamak üzeredir. Okura ve dinleyiciye sunmayı keyifle beklemektedir. Yaklaşık on yıldır deneme, hikâye, araştırma türünde yazdığı yazılarını www.korsanedebiyat.com adresinde yayımlamaktadır. #sayfalaraseyahat etiketiyle kitap tanıtımları yaptığı bir Instagram hesabı vardır. Senaryo Ajans (@senaryoajans) çatısı altında diyalog yazarlığı ve senaryo editörlüğü yapmaktadır. Ece Eskiköy yazmaya dair yeteneği , bu alanda edindiği birikimi , kendine özgü yazı tarzı , özgün yazarlığı , vizyonu ve güçlü kalemi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve güçlü iletişimi ile de dikkat çekmektedir. Ece Eskiköy tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sanatçı Merve Holefter

Çok küçük yaşlardan beri söz ve müzik çalışmaları yapan Holefter, Trabzon doğumludur. Özellikle yazmaya olan tutkusu ve becerisi ile çevresinden takdir görmüştür. Liseyi bitirdikten sonra İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Türk Sanat Müziği eğitimi almıştır. Batı Müziği tarzında yazdığı şarkılarını doğu ezgileri ile harmanlayarak kendine has bir tarz oluşturmuştur. İlk profesyonel çalışması olan "Yusuf ile Züleyla" 2018 yılında 6 şarkılık bir EP albümü olarak yayınlanmıştır. Albümde en dikkat çeken parça Holefter'in kliplendirdiği "Tuzlu Tuzlu " şarkısı olmuştur. Yusuf ile Züleyha'nın kutsal aşkını anlattığı "Züleyha" şarkısı en sevilen şarkısı olmuştur. Albümden sonra sırasıyla Maya, Maradona, Ortak ve İstanbul isimli single çalışmalarını yayınlayan Holefter, 2022 mayıs ayında "Alınsam" isimli şarkısını yayınlayıp ardından "Dilemma" isimli single çalışmasını müzik severlere sunmuştur. Kendi söz müzik çalışmalarını üretmeye devam eden Holefter; öykü, roman, deneme gibi henüz yayınlanmamış kitap çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Merve Holefter müzik ve yazma yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu , özgün şarkı sözleri , vizyonu , güçlü sesi gibi , iletişimci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Merve Holefter tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

EZGİ GÜRBÜZ'DEN "PUSULA”

Güçlü sesi ve yorumuyla uzun zamandır sahnelerde olan Ezgi Gürbüz müzik dünyasına Altın Güvercin Beste Yarışması'nda birinci olan "Birdenbire Olmaz" şarkısında Merve Demirci ile düet yaparak geçtiğimiz aylarda giriş yapmıştı. Yoluna enerji dolu bir şarkı "Pusula" ile devam eden Ezgi Gürbüz ilk seslendirdiği balat şarkı sonrası yönünü enerji dolu şarkısına çevirdi. Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan “Pusula” nın düzenlemesini ise Olcay Demirci yaptı. Renkli görüntülerden oluşan klip Ahmet Ali Akçay tarafından çekildi. Odem Records etiketiyle yayınlanan şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümünden mezun olan Ezgi Gürbüz, okul yıllarında solist olarak sahne çalışmalarına başladı. Kendi sahneleri dışında uzun zaman Edis ve Erol Evgin'e back vocal yaptı ve Erol Evgin'e halen sahnede eşlik etmeye devam ediyor. Sanatçı ayrıca 2021 ve 2022 yıllarında solist olarak katıldığı Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, 1.'lik ve 2.'lik ödüllerini alan iki eserle iki yıl üst üste en iyi yorumcu ödülünü aldı.